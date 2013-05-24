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Sınıfta kalma geri geldi

Yeni yönetmelikle birlikte artık devamsızlıktan ve düşük nottan sınıf tekrarı yapılacak

24 Mayıs 2013 13:51

İlköğretim kurumları yönetmeliğindeki “İlkokullarda öğrenciye sınıf tekrarı yaptırılmaz” ifadesi geçerliliğini kaybetti.  Milli Eğitim Bakanlığı, sürekli devamsızlık yapan öğrencilerle ders geçmek için gerekli olan notu alamayanların “e-okul” sistemi tarafından sınıf tekrarına bırakılacağını açıkladı.

Sürekli devamsız ve derslerinden yeteri kadar not alamayan bütün öğrenciler sınıf tekrarına bırakılacak. İl milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderen MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Funda Kocabıyık, “okula devamı sağlanamayan sürekli devamsız öğrenciler ile derslerden yeteri kadar not almamış kaynaştırma ve özel eğitim öğrencileri de dahil, ilköğretim kurumlarında benzer konumdaki tüm öğrencilerin e-okul tarafından sınıf tekrarına bırakılacağını” açıkladı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, ilgili yönetmelikler kapsamında ilköğretim kurumlarına kaydedilen mecburi ilköğretim çağındaki öğrencilerin velilerinin öğrencilerin okula devamını sağlamakla yükümlü olduğunu vurgulayan Kocabıyık, okul yönetimlerinin, milli eğitim müdürlüklerinin, il eğitim denetmelerinin, muhtarlar ve mülki amirlerin de bu sorumluluğu taşıdığını söyledi.

Böylece İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde “Öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaz” ve “Kaynaştırma ve özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz” ifadeleri de tarih oymuş oldu.

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