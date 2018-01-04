Sınıfta kaldı; 7 maddede eğitimin 2017 karnesi

Eğitim sisteminde 2017 yılı boyunca 7 kritik konuda değişiklik yapıldı.

2017 yılında da eğitim alanında bugünü de geleceği de derinden etkileyen önemli değişiklikler yaşandı. Uluslararası değerlendirmeler, fen ve matematikte 12 yıl önceki sonuçların bile altına gerilediğimizi gösterdi. Türkiye’deki mülteci nüfusu Arnavut nüfusuna eşitlenirken, okul çağındaki 850 bin Suriyeli çocuğun nasıl eğitileceği sorunu hâlâ çözülemedi. Engellilere ders kitaplarında bile yer verilmedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) ‘’Eğitimde 2017’de Neler Değişti’’ başlıklı çalışmasına göre, geçen yıl eğitim alanında yaşanan değişiklikler şöyle:

1. Programlar güncellendi:

Öğretim programlarındaki değişiklikler arasında en çok tartışma yaratan konulardan biri “Evrim Teorisi”nin çıkarılması oldu. Konu, bazı çevrelerde “laik ve bilimsel eğitime darbe” olarak nitelendirilerek yargıya taşındı. Bununla birlikte, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi taslak öğretim programı, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

2. TEOG kaldırıldı:

MEB, 2017-18 öğretim yılının başlamasından kısa bir süre sonra, 19 Eylül 2017’de, üç yıldır uygulanan TEOG’un (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi) kaldırıldığını açıkladı. Gerekçesi, öğrencilerin üzerinde yarattığı sınav stresi olarak gösterildi.

3. Üniversiteye yeni sistem:

2017’nin kritik değişikliklerinden biri de üniversiteye giriş sisteminde yaşandı. 7 yıldır uygulanan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme (LYS) kaldırıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) getirildi. YKS kamuoyundaki pek çok tartışma ve önerilerle bir ay içinde 5 kez güncellendi.

4. Okul öncesi zorunlu:

MEB 2019’da, 54 ay ve üstü çocuklar için okul öncesi eğitimi zorunlu hale getirmeyi planladığını açıkladı. Pilot uygulama, 2017- 18 öğretim yılında 22 ilde başladı.

5. Yabancı dil ağırlıklı:

MEB, yabancı dil eğitimindeki sıkıntıları aşmak ve öğrencilerin daha iyi yabancı dil öğrenebilmesini sağlamak için 5. sınıf müfredatını yeniden düzenledi. Buna göre, 5. sınıfın yabancı dil hazırlık sınıfı olmasına karar verildi. Uygulama, Türkiye genelinde seçilen 620 okulda pilot olarak hayata geçti. Yaklaşık 110 bin öğrenci bu yıl 5. sınıfı hazırlık sınıfı olarak okuyor.

6. Öğretmene performans:

2017’de yapılan değişikliklerden biri de öğretmenler için performans değerlendirme sistemi getirilmesi oldu. Bakanlık, eğitimdeki kaliteyi artırmak ve öğretmenlerin ihtiyacını belirlemek için uygulamayı getirdiğini açıkladı. Pilot uygulamanın ardından tüm Türkiye’de uygulanacak sistem, bazı çevrelerde eleştirilmeye devam ediyor. Bu sistemin, öğretmenin itibarını zedeleyeceği, çalışma barışını etkileyeceği ve tehdide dönüşeceği belirtiliyor.

7. Rehbere nöbet geldi:

Yönetmeliğe göre, rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenlerine nöbet tutma, sınavlarda görev alma şartı getirildi. Ayrıca, rehber öğretmenlerin görevlerine, eğitimlerini hastanede veya evde yapan öğrencileri ziyaret de eklendi.

Adım adım gerileme

-PISA’DA 2003’ÜN GERİSİNE DÜŞTÜK: Üç yılda bir yapılan PISA Testi’nin sonuçları 2017’de eğitimde en çok gündem olan konulardan biriydi. Türkiye’nin fen, matematik ve okuma becerilerinde 2003’ten bu yana yükselişte olan puanları 2015’te düşerek, 12 yıl önceki sonuçların bile altına geriledi.

-KİTAPLARDA ENGELLİ YOK: ERG, Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇ- BİR) ve Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD) işbirliğiyle hazırlanan “Ders Kitaplarında Engellilik Araştırması”nın sonuçları, yıllardır ders kitaplarında görünmez olan engelliler açısından sınırlı iyileşmeye işaret ediyor. Araştırmada, farklı seviye ve branştan 37 kitap incelendi. Araştırmanın sonuçları arasında, ders kitaplarında engellilere yeterince yer verilmediği, kitaplardaki metinlerde, okuma parçalarında, görsellerde yer verilen kişilerin yalnızca yüzde 3’ünün engelli olduğu gibi sonuçlar yer alıyor.

-MÜLTECİ EĞİTİMİ: 2017’nin gündemindeki konulardan biri de mülteci öğrenciler oldu. Türkiye’de okul çağında yaklaşık 850 bin Suriyeli çocuk yaşıyor. Bu çocukların Türkiye toplumuna barışçıl şekilde entegre olabilmesi için nitelikli eğitime erişimin artması ve kapsayıcı eğitimin benimsenmesi kritik önem taşıyor.

-TÜRKİYE’NİN HALİ: UNESCO’nun her yıl hazırladığı “Küresel Eğitim İzleme Raporu”, Türkiye’de öğrencilerin yüzde 30’unun matematik becerisinden yoksun olduğuna, engellilerin okul terkinde Türkiye’nin Avrupa’da birinci sırada olduğuna ve öğretmen özerkliğinin 2006’dan 2015’e dek giderek azaldığına işaret ediyor.

‘İmam hatip nesli’ hamisini andı

Cumhuriyet’in ilk yıllarında kapatılan imam hatip okullarını yeniden açan, din dersini ilkokul müfredatına sokan ve Köy Enstitüleri’ni kapatan eski Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri, Ankara’da adının verildiği imam hatip lisesinde Kuran tilaveti, ilahilerle anıldı. Törene Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da katıldı. Bakan Yılmaz, Türkiye genelinde 1478 imam hatip lisesi olduğunu ve bu okullarda 523 bin öğrencinin öğretime devam ettiğini söyledi. Öğrencilere seslenen Çavuşoğlu ise “Bu millet, hak uğruna sağına ve soluna bakmadan ‘ben varım’ diyen şuurlu bir imam hatip gençliğinden çok şey bekliyor. İslamın değerlerini benimsemiş gençliğimiz, Tevfik İleri’nin, Adnan Menderes’in, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın emeklerinin zayi olmayacağının göstergesidir” diye konuştu.