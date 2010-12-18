-SINIFTA GÜLME DAYAĞI HASTANELİK ETTİ SAMSUN (A.A) - 18.12.2010 - Samsun'da bir ilköğretim okulu öğrencisinin öğretmeni tarafından darbedildiği öne sürüldü. İlkadım ilçesinde bir ilköğretim okulunda eğitim gören 7. sınıf öğrencisi Bahar Ç, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni M.U. tarafından darp edildiği iddia edildi. Akşam saatlerinde kendini iyi hissetmediğini ailesine bildiren öğrenci, babası Kemal Ç. tarafından Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesine götürüldü. Öğrenci yapılan müdahale sonrası taburcu edildi. Ders esnasında öğretmenlerinin bir arkadaşlarına kızıp masasının yanından itmesi üzerine güldüklerini belirten Bahar Ç, söz konusu olayla ilgili şunları kaydetti: ''Bir başka arkadaşıma sinirlenen öğretmenimiz, yanımda bulunan bu arkadaşıma vurduğu sırada ben kenara çekilmek istedim ancak öğretmenimiz bana da vurmaya başladı. Birkaç kez enseme vurduktan sonra iki kolumdan tutup duvara vurdu. Dengemi kaybedip düştüğümde ise bacağımı sıranın kenarına çarptım. Eve gittiğimde başım çok ağrıyordu. Babam da beni hastaneye götürdü. Bu şekilde dayak yemeyi hak etmemiştim. Arkadaşlarımın önünde gururum kırıldı.'' Öğretmeni tarafından darp edilen Bahar Ç'nin babası Kemal Ç de öğretmenin çocuklara yönelik şiddet uygulamasına tepki gösterdi. Kızının arkadaşlarının gözü önünde darp edilmesini kabullenemediğini belirten Kemal Ç, olaylardan akşam üzeri haberinin olduğunu ve kızının durumunu ilgili polis merkezine müracaat ederek bildirdiğini, konuyla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğüne de şikayette bulunacaklarını kaydetti.