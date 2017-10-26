T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sınıfta bozkurt işaretli fotoğrafını paylaşan ücretli öğretmenin işine son verildi

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Bismil İlçesi'ndeki bir okulda, akıllı tahta önünde bozkurt işareti yaparken çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan ücretli öğretmen Ö

26 Ekim 2017 21:30

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Bismil İlçesi\'ndeki bir okulda, akıllı tahta önünde bozkurt işareti yaparken çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan ücretli öğretmen Ö.D.\'nin işine son verildi, hakkında inceleme başlatıldı.
Bismil ilçe merkezindeki bir okulda ücretli öğretmenlik yapan Ö.D., sınıftaki akıllı tahtanın önünde bozkurt işareti yaparken fotoğrafını çektirdi, bunu da sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü, konunun hassasiyeti nedeniyle ücretli öğretmen Ö.D.\'nin işine son verdi, hakkında inceleme yapılması için bir müfettiş görevlendirdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DİYARBAKIR DHADİYARBAKIR BismilBismilFotoğrafDiyarbakır Milli Eğitim MüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24