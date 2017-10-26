Sınıfta bozkurt işaretli fotoğrafını paylaşan öğretmenin işine son verildi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesindeki bir okulda, akıllı tahta önünde bozkurt işareti yaparken çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan öğretmen Ö.D.'nin işine son verildi.

Bismil ilçe merkezindeki bir okulda ücretli öğretmenlik yapan Ö.D., sınıftaki akıllı tahtanın önünde bozkurt işareti yaparken fotoğrafını çektirdi ve sosyal medya hesabından paylaştı.

DHA’nın haberine göre, Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü konunun hassasiyeti nedeniyle ücretli öğretmen Ö.D.'nin işine son verdi ve hakkında inceleme yapılması için müfettiş görevlendirdi.