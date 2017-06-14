Sınıfları kızlı erkekli ayıran müdür: Eşyanın yerini değiştirmek gibi!

Konya'da bir anadolu lisesinde sınıfları kızlı-erkekli olarak ayıracağını duyuran ve hakkında soruşturma başlatılan Konya Konevi Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Faruk Özarslan, konuya ilişkin "Buna ideolojik bakmamak lazım. Odanızdaki bir eşyanın yerini değiştirmek gibi. Büyütülecek bir şey değil" ifadesini kullandı.

Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine duyuru metninin okulun panolarından kaldırıldığını söyleyen Özarslan Hürriyet'e şöyle konuştu.

“Velilerden gelen karar gereği böyle bir işlem yapıldı. İkinci dönemin başında pilot olarak bir kız, bir erkek sınıfı oluşturduk. Baktık, verimli olduğunu gördük, velilerden gelen talep neticesinde böyle bir uygulamaya geçtik. Öğrenciler de istiyor. Okulun yüzde 60’ı kızlardan oluşuyor. Buna ideolojik bakmamak lazım. Eskiden de kız liseleri vardı ve inanın kızlar kendilerini daha rahat ifade etmeye başladılar. Bu eğitim dışında ideolojik bir uygulama değil. Erkek öğrenciler kendi aralarında argo konuşuyorlar, psikolojik olarak kız öğrencileri de etkiliyor, rahatsız oluyorlar. O kadar da büyütülecek bir şey değil. Okulu tamamen kıza veya erkeğe çevirsek o bakanlıktan, ilden veya valilikten onay almakla olur ama bu bizim iç meselemiz. Düşünün odanızdaki eşyanın, masanın yerini değiştirmek gibi. Yönetmeliğe gerek yok. Bugün imam hatiplerin hepsinde kız-erkek öğrenciler ayrı. Orada niye kıyamet kopmuyor? 740 civarında öğrencimiz var. Gelecek yıl okulun genelinde olacak ama çok ısrar edilirse şu an dil sınıfında olduğu gibi isteyene karma sınıf da oluşturabiliriz. Çok da büyütülecek bir şey değil.”

Soruşturma başlatıldı

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden görüştüğümüz bir yetkili, ”Böyle bir uygulama ortaöğretim yönetmeliğinde yok, yönetmeliğe aykırı. Olayın gündeme gelmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı da dönüş yaptı. Okulla ilgili inceleme başlatıldı. Geçen dönem açılan sınıf için de soruşturma başlattık” diyerek bilgi verdi.