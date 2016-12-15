Singhammer: AB Türkiye’ye finans yardımını durdursun

Alman Meclisi Başkan Vekili, Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Johannes Singhammer, Brüksel’deki AB devlet ve hükümet başkanları zirvesine çağrıda bulunarak, Türkiye’nin demokratikleşmesi için daha önce öngörülmüş olan finans yardımının durdurulmasını talep etti.

Alman Meclisi Başkan Vekili Johannes Singhammer, Türkiye’ye yapılması öngörülen finans yardımının, ülkede hukuk devletinin, demokrasinin ve düşünce özgürlüğünün hissedilir derecede ilerlemesine yardımcı olma amacı da taşıdığına işaret ederek, son dönemde bu hedeflere ulaşılmadığını izlediklerini söyledi. Alman basın ajansına (dpa) konuşan Singhammer, “Bu nedenle belirli bir amaca hizmet etmesi öngörülen bu malî yardımın bir süreliğine yapılmaması akılcı olacaktır” diye konuştu.

Alman Meclisi Başkan Vekili Johannes Singhammer, AB’nin 28 devlet ve hükümet başkanının iki günlük zirve toplantısında bu yönde bir karar almasını beklediğini de belirtti.

2020'ye kadar 4 milyar 45 milyon euro yardım yapılacaktı

AB'nin Türkiye’ye belirli bir amaca hizmet etmesi için öngörülen malî yardımı 2007 ile 2014 yılları arasında yaklaşık 5 milyar 400 milyon euro civarındaydı ve bu kaynağın 1 milyar kadarını Almanya karşılamıştı. AB'nin devam etmekte olan bu programı uyarınca 2020 yılına kadar Türkiye’ye 4 milyar 45 milyon euro finans kaynağı sağlanması öngörülmüştü.

'AB üyeliği değil, imtiyazlı ortaklık hedeflenmelidir'

Almanya Parlamentosu Başkan Vekili Johannes Singhammer, Türkiye ile AB'ye tam üyelik müzakerelerinin de devam ettirilmemesinden yana görüş bildirdi. Singhammer, “Türkiye büyük ve onurlu bir ülke ve haklı olarak siyasî ilişkilerde dürüstlük bekliyor. Burada en dürüst siyasi yaklaşım ise AB üyeliği değil, imtiyazlı ortaklığı hedeflemektir. İmtiyazlı ortaklık yoluyla da ilişkiler çok özel bir biçimde gelişebilir” ifadelerini kullandı.

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dpa/ÇA/BS