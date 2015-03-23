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Dünya

Singapur'un kurucusu hayatını kaybetti

Singapur'un kurucusu ve ilk Başbakanı Lee Kuan Yew, 91 yaşında vefat etti

23 Mart 2015 09:30

Singapur'un kurucusu ve Lee Kuan Yew zatürre şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, 5 Şubat'ta ağır zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırılarak yaşam destek ünitesine bağlanan Lee'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Singapur'u küresel ticaret ve finans merkezine dönüştürerek dünyanın en zengin ülkelerinden biri haline getiren Lee, 31 yıl boyunca ülkenin başbakanlığını yaptı ve 2011'e kadar hükümette görev almaya devam etti.

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong'un babası, Cambridge'de hukuk eğitimi alan Çin kökenli Lee, 1959'dan beri iktidarda kalan Halk Hareketi Partisi'ni kurdu ve ülkenin ilk başbakanı oldu.

Lee, Britanya'nın Malaya, Sabah (Kuzey Borneo) ve Saravak ile Malezya Federasyonu'na bağladığı Singapur'u federasyondan çıkararak, 9 Ağustos 1965'te tam bağımsız cumhuriyet statüsüne kavuşturdu. Eğitime yatırım yaparak iyi eğitimli ve iyi İngilizce bilen iş gücü yetiştirilmesine önem veren Lee, Singapur'u üretim merkezi haline getirmek ve yabancı firmaları ülkeye çekmek için ABD'li yatırımcılara ulaştı.

Lee'nin yönetiminde ülkede ifade özgürlüğü ile basına sınırlamalar getirildi ve siyasi muhalifler, mahkemelerin hedefi haline geldi. Lee'nin döneminde ayrıca, ülkede işkencenin önü açıldı, sakız çiğneme yasağı getirildi ve hükümetin zeki insanlarına daha zeki bebekler dünyaya getirmeleri için bir araya getirme baskısı yapıldı.

50. bağımsızlık yılını kutlayacak Singapurlular, Lee Kuan Yew'e saygı duyuyor.

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