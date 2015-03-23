Singapur’un kurucu lideri öldü

Singapur başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada Lee Kuan Yew'in akciğer iltihabı

nedeniyle şubat ayından beri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada oğlu Başbakan Lee Hsien Loong'un babasının ölümü nedeniyle “derin

üzüntü içinde“ olduğu kaydedildi.

Lee,

Ekvator yakınlarında bulunan ülkenin 50'li yıllarda bağımsızlığını

kazanmasında

büyük rol oynamıştı. 1959 yılında o dönem Britanya'nın bir

kolonisi olan Singapur'da

yapılan ilk seçimlerde Lee ilk kez başbakan seçilmişti. 5 milyon

400 bin nüfuslu ülkenin

dünyanın başlıca finans merkezlerinden biri haline gelmesinde de Lee Kuan

Yew'in payı

bulunuyor.

1965 yılında bağımsız olan Singapur'da yapılan tüm seçimlerden Lee'nin partisi PAP

zaferle çıktı. 2011'de yapılan son seçimlerde oyların yüzde 60'ını alan parti 87

sandalyeli mecliste 81 vekile sahip.

Otokratik yönetim anlayışı nedeniyle Lee sık sık da eleştirilerin hedefi olmuştu.

Vatandaşlara kamusal alanlarda sakız çiğneme ve tükürmeyi yasaklamak gibi

kararlarıyla tartışma yaratmıştı.

Lee Kuan Yew 1990 yılında görevinden ayrıldıktan sonraki 20 yıl boyunca da hükümete

danışmanlık yapmayı sürdürmüştü.

ABD Başkanı Barack Obama Lee Kuan Yew'in ölümüyle ilgili bir taziye mesajı yayınladı.

Mesajda "Tarihin gerçek devlerindendi, gelecek nesiller onu modern Singapur'un babası

ve Asya siyasetinin büyük stratejistlerinden biri olarak hatırlayacak" denildi.

