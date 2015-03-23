Singapur’un kurucu lideri öldü

Singapur başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada Lee Kuan Yew'in akciğer iltihabı
nedeniyle şubat ayından beri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada oğlu Başbakan Lee Hsien Loong'un babasının ölümü nedeniyle “derin
üzüntü içinde“ olduğu kaydedildi.
Lee,
Ekvator yakınlarında bulunan ülkenin 50'li yıllarda bağımsızlığını
kazanmasında
büyük rol oynamıştı. 1959 yılında o dönem Britanya'nın bir
kolonisi olan Singapur'da
yapılan ilk seçimlerde Lee ilk kez başbakan seçilmişti. 5 milyon
400 bin nüfuslu ülkenin
dünyanın başlıca finans merkezlerinden biri haline gelmesinde de Lee Kuan
Yew'in payı
bulunuyor.
1965 yılında bağımsız olan Singapur'da yapılan tüm seçimlerden Lee'nin partisi PAP
zaferle çıktı. 2011'de yapılan son seçimlerde oyların yüzde 60'ını alan parti 87
sandalyeli mecliste 81 vekile sahip.
Otokratik yönetim anlayışı nedeniyle Lee sık sık da eleştirilerin hedefi olmuştu.
Vatandaşlara kamusal alanlarda sakız çiğneme ve tükürmeyi yasaklamak gibi
kararlarıyla tartışma yaratmıştı.
Lee Kuan Yew 1990 yılında görevinden ayrıldıktan sonraki 20 yıl boyunca da hükümete
danışmanlık yapmayı sürdürmüştü.
ABD Başkanı Barack Obama Lee Kuan Yew'in ölümüyle ilgili bir taziye mesajı yayınladı.
Mesajda "Tarihin gerçek devlerindendi, gelecek nesiller onu modern Singapur'un babası
ve Asya siyasetinin büyük stratejistlerinden biri olarak hatırlayacak" denildi.