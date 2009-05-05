T24 LogoT24 Logo
Dünya

Singapur'dan domuz gribine karantianlı önlem

05 Mayıs 2009 20:03

Singapur hükümeti, domuz gribinin ilk olarak çıktığı Meksika'dan kısa süre önce dönen 8 kişi için evde karantina talimatı verdi. Talimata uymayanların cezalandırılacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, talimata uymayanların 10 bin Singapur Doları ve/veya 6 aya kadar hapisle cezalandırılabileceği belirtildi.

Açıklamada, amacın, H1N1 virüsünün yayılmasını sınırlandırmak olduğu kaydedildi.

Kısa süre önce Meksika'dan dönen 6'sı Singapurlu 2'si yabancı 8 kişiden, günde iki kez ateşlerini ölçmeleri, grip belirtileri göstermeleri halinde derhal belirlenen bir devlet hastanesine gitmeleri istendi.

Talimatı iki kez ihlal edenlerin ise cezalarının ikiye katlanacağı belirtildi.

2003'te patlak veren SARS virüsünden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Singapur'da domuz gribi virüsü henüz görülmedi, ancak hükümet halkı hazırlıklı olmaya çağırdı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24