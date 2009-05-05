Singapur'dan domuz gribine karantianlı önlem

Singapur hükümeti, domuz gribinin ilk olarak çıktığı Meksika'dan kısa süre önce dönen 8 kişi için evde karantina talimatı verdi. Talimata uymayanların cezalandırılacağı bildirildi.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, talimata uymayanların 10 bin Singapur Doları ve/veya 6 aya kadar hapisle cezalandırılabileceği belirtildi.



Açıklamada, amacın, H1N1 virüsünün yayılmasını sınırlandırmak olduğu kaydedildi.



Kısa süre önce Meksika'dan dönen 6'sı Singapurlu 2'si yabancı 8 kişiden, günde iki kez ateşlerini ölçmeleri, grip belirtileri göstermeleri halinde derhal belirlenen bir devlet hastanesine gitmeleri istendi.



Talimatı iki kez ihlal edenlerin ise cezalarının ikiye katlanacağı belirtildi.



2003'te patlak veren SARS virüsünden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Singapur'da domuz gribi virüsü henüz görülmedi, ancak hükümet halkı hazırlıklı olmaya çağırdı.

