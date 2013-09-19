Singapur'da 'küresel şike çetesi'ne operasyon

Singapur'da polis, futbol maçlarıyla ilgili şike faaliyetlerinde bulunan bir çetenin 14 üyesini tutukladığını açıkladı.

Polis, dünya çapında faaliyet gösteren çetenin lideri olduğu belirtilen Singapurlu işadamı Dan Tan'ın tutuklananlar arasında olduğunu doğrulamıyor ancak yerel basındaki haberler bu yönde.

Yetkililerin 2008-2011 yılları arasında tespit ettiği 680 şüpheli maçın 380'i Avrupa'da oynandı.

Bu maçlar arasında Dünya Kupası eleme grubu ve Şampiyonlar Ligi maçları da bulunuyor. Türkiye'den bazı maçların da iddialara konu olduğu tıklayın belirtiliyordu.

Avrupalı yetkililer, maçlara şike karıştıran Singapurlu bahis kartelinin yasadışı faaliyetlerinin dünya çapında çok sayıda futbolcuya, hakeme ve kulüp yetkilisine uzandığına inanıyor.

'Patron' gözaltında

Polisin açıklamasına göre, tutuklanan 14 kişiden 9'u kefaletle serbest kalırken, 5'i ayrıntılı sorguya alındı.

Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol Genel Sekreteri Ronald Noble ise şöyle dedi:

"Singapurlu yetkililer, elebaşı sanığı ile başlıca şüphelileri tutuklayarak uluslararası şike örgütünü çökertmekte önemli bir adım attı."

BBC'nin Bangkok'daki muhabiri Jonah Fisher, Dan Tan'ın adının son yıllarda uluslararası şike iddialarıyla ilgili olarak tıklayın anıldığını hatırlatıyor.

İtalya'daki yargılamalarda resmi adı Tan Seet Eng olan Dan Tan, Avrupalı şikeciler aracılığıyla alt liglerdeki maçların sonuçlarını etkilemek için futbolculara para veren "patron" olarak anılıyor.

58 milyon dolarlık bir servete sahip olan Dan Tan hakkında İtalyan makamlarının ve Interpol'ün defalarca yaptığı tutuklama çağrısı karşılık bulmamıştı.

Singapur ile Avrupa ülkeleri arasında suçlu ve şüphelilerin sevk edilmesine ilişkin herhangi anlaşma bulunmadığı için, Singapurlu yetkililer, ancak kendi topraklarında bir suç işlendiğinde tutuklama yapabileceklerini söylüyor.

Çin asıllı iş adamı Dan Tan, 2011'de bir Singapur gazetesine verdiği demeçte, şike suçlamaları konusunda masum olduğunu ifade etmişti.