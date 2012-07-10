Singapur'da idam yasası değişiyor

Cinayet, uyuşturucu ticareti gibi suçlar için ölüm cezasının uygulandığı Singapur'da ceza yasasında değişikliğe gidiliyor.

Önerilen yasa tasarısı kanunlaşırsa hakimler polisle iş birliği yapan düşük seviye uyuşturucu kuryelerinin alacağı cezayı hafifletme yetkisine sahip olacak.



Cinayet davalarında ise sadece kasıtlı adam öldürme söz konusu olduğunda ölüm cezası zorunlu olacak.



Ülkede idamlar yasaların gözden geçirilebilmesi için 2011 yılının Temmuz ayında durdurulmuştu.

Yeni yasaların bu yılın sonunda yürürlüğe girmesi bekleniyor.



Bu durumda şu anda idam edilmeyi bekleyen mahkumlar yeniden yargılanmayı talep edebilecek. Yeni yasalar dahilinde mahkemeler bu tip suçları işleyenlere müebbet hapis ya da idam cezası verme hakkına sahip olacak.



Şu anda hakimlerin bu tip suçlulara idam cezası vermekten başka seçeneği yok.



Başbakan Yardımcısı Teo Chee Hean ''Suçluların idam cezasından kurtulması sadece net olarak tanımlanmış iki koşula uymaları durumunda mümkün olacak'' dedi.



Yeni yasaya göre bir uyuşturucu kuryesinin ölüm cezasından kurtulabilmesi için üzerinde taşıdığı uyuşturucuların dağıtım ve satışında görev almamış olması ve yetkili makamlarla işbirliği yapması gerekiyor.



Uyuşturucu kuryesinin akıl sağlığının yerinde olmadığı kanıtlanırsa da idam cezası verilemeyecek.



Ancak aynı zamanda ülkenin İçişleri Bakanı olan Teo Chee Hean yeni yasa altında bile bir çok davada ölüm cezası verilmeye devam edilecek.



Özellikle uyuşturucu üreten ve satanlar ya da uyuşturucu ticaretini finanse edenler ölüm cezasından kurtulamayacak.

Adalet Bakanı K. Shanmugam cinayet davalarında ise sadece kasıtlı adam öldürenler idam cezasına çarptırılacağını söyledi.

Doğru karar



Şu anda Singapur'da idam edilmeyi bekleyen 35 mahkum bulunuyor. Bunlardan 28'i uyuşturucu ile ilgili bir suçtan yedisi ise cinayetten hüküm giymiş.

Shanmugam ''İdam cezası adalet sisteminin önemli bir parçası olarak kalacak'' diyor.

Adalet Bakanı sözlerine ''Ancak bu yeni yasa ile hakimler bu kararı verme konusunda daha büyük özgürlüğe sahip olacak'' diyerek devam ediyor.

Singapur, idam cezası sayesinde dünyanın en düşük cinayet oranına sahip ve ülkede uyuşturucu ticareti de kontrol altında.

Ancak insan hakları savunucuları ülkede idam cezasını düzenleyen kanunların fazla sert olduğu görüşünde.

Singapur'un idam yasaları ile ilgili bir kitap yazan ve bu nedenle ülkede 6 hafta hapis yatıp para cezasına çarptırılan İngiliz yazar Alan Shadrake ''Bu idam cezasının sonu demek değil. Ancak ülke doğru yönde ilerliyor ve bunu kimse beklemiyordu'' dedi.

BBC Türkçe