-SİNGAPUR'DA GRAFİTİ SANATÇISINA AĞIR CEZA SİNGAPUR (A.A) - 18.08.2010 - Singapur'da metro vagonlarına grafiti çizen ve bu nedenle, çevresine zarar verdiği gerekçesiyle 5 ay hapse mahkum edilen İsviçreli Oliver Fricker'in cezası, yaptığı itirazın ardından 2 ay daha uzatıldı. Fricker, hem çevreye zarar verme hem de kamuya ait gayrimenkule izinsiz girdiği gerekçesiyle aldığı toplam 5 ay hapis cezasının iptali için temyiz mahkemesine başvurdu. Ancak hakim V.K. Rajah, önceden verilen hapis cezasını düşürmek yerine yetersiz bularak, iki ayrı suçtan toplam 7 ay hapis cezasına hükmetti. Hakim Rajah, Fricker'in cüretkar ve ölçüsüz davranarak suç işlediğinin kesin olduğunu belirterek, suçu, "sorumsuzca ve uluslararası alanda dikkati çekmek için tasarlanmış bir eylem" diye niteledi. İsviçreli sanatçı Fricker, 16 Mayısta 2 metro vagonunun üzerine grafiti çizdiği ve vagonların çekilmiş olduğu hangarlara izinsiz girdiği için ayrıca, 3 sopa falaka cezasına çarptırıldı. Falaka cezası henüz uygulanmadı. Fricker'ın İsviçre'de de maddi hasar vermek suçundan 2001 yılında mahkum olduğu, bunun da Rajah'ın verdiği karar için kanaat oluşturduğu kaydedildi. Sanığın avukatı Derek Kang müvekkilinin verilen karar karşısında hayal kırıklığına uğradığını belirterek, Fricker'ın basit bir suç için çok ağır bir bedel ödediğini söyledi. Güneydoğu Asya'da bulunan Singapur, dünyada suç oranının en düşük olduğu, yaşam standartlarının da en üst düzeyde bulunduğu kentler arasında. Ancak bu ülkede cezaların ağırlığı da dikkati çekiyor.