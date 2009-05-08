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Dünya

Singapur'da El Kaide operasyonu

08 Mayıs 2009 10:13

El Kaide ile bağlantılı Cemaatı İslamiye örgütünün Singapur kolu sorumlusu olduğu düşünülen üst düzey terör şüphelisi Mas Selamat Kastari Malezya'da yakalandı.

Singapur'da uçak kaçırarak bir havaalanına düşürmek için plan yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Kastari, geçen yıl Singapur'daki yüksek güvenlikli hapishaneden kaçmış, Singapur ve Endonezya'da Kastari'yi yakalamak için adeta insan avı başlatılmıştı.

Channel News Asia televizyonunun haberine göre, yaklaşık bir ay önce Singapur ve Malezya güvenlik güçleri tarafından yapılan orak operasyonla yakalanan Kastari, Malezya'daki sorgusu tamamlandıktan sonra Singapur'a iade edilecek.

Kastari'nin yakalanması Singapur'un Kuala Lumpur Büyükelçiliği yetkilileri tarafından da teyit edildi.

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