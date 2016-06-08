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Dünya

Singapur'da devlet memurlarına internet yasağı

Yasağın gerekçesi "iş e-postları ile belgelerin sızdırılmasını ve siber saldırıları engellemek"

08 Haziran 2016 16:13

Singapur'da devlet memurları gelecek yılın Mayıs ayından itibaren iş bilgisayarlarından internete giremeyecek.

Straits Times gazetesinin haberine göre yasağın gerekçesi "iş e-postları ile belgelerin sızdırılmasını ve siber saldırıları engellemek".

Yasak kapsamında devletin e-posta sistemine bağlı olan bilgisayarlar sadece kapalı ağa bağlı olacak ve bu bilgisayarlar üzerinden internette arama yapmak mümkün olmayacak.

Memurlar işyerinde e-posta kullanmaya devam edecek ancak bu e-postaları ya da iş ile ilgili diğer dokümanları şahsi e-posta adreslerine göndermeleri engellenecek.

İçeriği iş ile ilgili olmayan e-mailların şahsi hesaplara iletilmesinde ise bir kısıtlama olmayacak.

Karar tüm bakanlıklar ve devlet kurumlarına bildirildi.

BBC'ye konuşan Singapurlu bir yetkili yasağın bazı devlet kurumu bilgisayarlarında uygulamaya sokulduğunu, bir yıl içinde 100 bin kamu kurumu bilgisayarının daha uygulama kapsamına alınacağını belirtti.

 

Sosyal medyada karara tepki

 

Karara özellikle sosyal medyada tepki gösteren Singapurlular, bu yasağın ülkenin "Akıllı Teknoloji Ulusu" girişimiyle çeliştiğine vurgu yaptılar.

Yasağın daha çok devlet memurunu kişisel bilgisayarlarında çalışmaya iteceğini ve bunun daha ciddi bir güvenlik sorunu doğuracağını savunanlar da var.

Kararın, öğretmenler gibi gizli devlet bilgileriyle ilgili olmayan memurları da kapsaması bir diğer eleştiri noktası.

Yetkililer "daha güvenli bir çalışma ortamı sağlayacağını ve siber saldırıları engelleyeceğini" iddia ederek kararı savundu.

Singapur'un devlet kurumları da birçok diğer ülkede olduğu gibi siber saldırılara maruz kalmış, internet korsan- eylemci grubu Anonymous 2013'te başbakanın resmi internet sitesini ele geçirmişti.

Bankaların güvenlik nedeniyle iş bilgisayarlarını internet erişimine kapattığı bazı durumlar olabiliyor ancak devlet düzeyinde Singapur'dakine benzer bir yasağın başka bir örneği bulunmuyor.

 

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