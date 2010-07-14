Singapur'da 35 yılın rekoru

T24- Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülkenin Gayri Safi Yurt içi Hasılası Nisan-Haziran aylarını kapsayan çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 oranında büyüdü.



Böylece, hükümetin çeyrek yıl sonuçlarını açıkladığı 1975 yılından bu yana en yüksek hızlı çeyrek yıl büyümesi kaydedilmiş oldu.



Singapur ekonomisinin, ikinci çeyrekte rekor seviyede büyümesinin ardından bu yıl geneline ilişkin büyüme tahmini de yüzde 7 ile yüzde 9 aralığından yüzde 13 ile yüzde 15 aralığına yukarı doğru revize edildi.



İmalat sektörü, Nisan-Haziran çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,5 oranında büyüdü. İnşaat sektörü yüzde 13,5, hizmetler sektörü ise yüzde 11,4 oranında büyüme kaydetti.



Ekonomisi büyük oranda ihracata dayanan Singapur ekonomisi, dünyadaki talebin durumu açısından barometre olarak görülüyor.



Öte yandan, bakanlık yüzde 15,5 olan ilk çeyreğe ilişkin büyüme tahminini de yüzde 16,9 olarak revize etti.