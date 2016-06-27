Singapur uçağında yangın çıktı

Singapur Havayollarına ait bir Boeing 777 yolcu uçağı, Singapur'un Changi Havalimanı'na indikten hemen sonra alevler içinde kaldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Edip Sönmez’in haberine göre, ekiplerinin derhal köpükle ve suyla müdahale ettiği yangının ardından, görüntüleri çeken yolcu, uçağın üç saatlik uçuş boyunca yağ sızdırdığını, bu yüzden de geri dönerek acil iniş yaptığı söyledi. Yolcular 5 dakika boyunca ölüm korkusuyla uçağın içinde mahsur kaldıklarını ifade ederken, yangının ardından uçağın sağ kanadının parçalanmış olduğu görüldü.

Sebep yağ sızıntısı

Singapur Havayollarına ait Boeing 777 tipi yolcu uçağının 222 yolcu ve 19 mürettebat ile yerel saatle 02.25'te havalandığını ve 08.45'te İtalya'nın Milano kentine varmasının planladığını belirten Singapur Havayolları yetkilileri, iki saatlik uçuşun ardından motor yağı ikazı nedeniyle pilotun geri dönmek zorunda kaldığını bildirdiler. Acil inişten sonra yanan uçağın başarılı bir müdahaleyle birkaç dakika içinde söndürüldüğünü, olayda can kaybı olmadığını ifade eden yetkililer, uçaktaki yolcuların aynı gün başka bir uçakla Milano'ya gönderildiklerini belirtti.