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Atatürk Havalima'nın kalkan Singapur uçağı leylek sürüsüne çarptı

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkışta leylek sürüsüyle çarpışan uçakta ağır hasar meydana geldi

18 Ağustos 2015 15:54

Singapur Havayolları'nın Boeing 777-200 tipi yolcu uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkışta leylek sürüsüne girdi. Uçağın burun kısmında olan Radom adı verilen bölmeyi parçalayan kuşlar ayrıca iki motora, kuyruk ve gövdeye de büyük hasar verdi. Uçak acil iniş yaptı.

Faik Kaptan ve Murat Çakır’ın DHA’da yer alan haberine göre, Singapur Havayolları’nın SQ391 sefer sayılı yolcu uçağı, 255 yolcu ve 14 mürettebatı ile Atatürk Havalimanı’ndan dün havalandı. İrtifa alırken uçak leylek sürüsüne girdi. Burunda radarın üzerinde bulunan ve ’radom’ olarak adlandırılan kompozit kapak parçalandı. Parçalanan burun üzerinde leylekten parçalar ve kan izleri uçağın yaşadığı tehlikeyi gözler önüne serdi.

Uçağın gövdesinin çeşitli bölgeleri ile sağ sol motorunda da hasar oluştu. Pilotlar, Atatürk Havalimanı’na dönme kararı aldı. Boeing 777 tipi uçak, kalkışından 1 saat 10 dakika sonra 14.40’ta Atatürk Havalimanı’na indi.

Yolcular otele götürülürken Singapur’dan yeni bir uçağın İstanbul’a gönderileceği öğrenildi. Uçak THY Teknik ekipleri tarafından bakıma alındı. 

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