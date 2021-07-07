Singapur, Sinovac aşısını 'yapılan toplam doz sayısı'ndan çıkarttı

Singapurlu yetkililer, Türkiye'de de yapılan Çin imali Sinovac aşılarının, ülkede yapılan doz sayımından çıkartılacağını söyledi.

Reuters kararın, aşının etkinliği hakkındaki "yetersiz" verilerden kaynaklandığını bildirdi. Sağlık Bakanı Ong Ye "Sinovac'ın Delta varyantına karşı enfeksiyon ağır hastalıkta ne kadar etkili olduğuna dair tıbbi ve bilimsel veriye sahip değiliz" dedi.

Singapur'da 3,7 milyondan fazla kişi en az bir doz Moderna ya da Pfizer aşısı oldu.

Singapur özel kliniklerin Sinovac aşısı yapmasına izin vermiş ve 3 Temumuz itibariyle 17 bin kişi bu aşıyı oldu. Sinovac aşısı Dünya Sağlık Örgütü'nden acil kullanım onayı almıştı.

Sinovac aşısı olanlar, Singapur'da belirli etkinliklere katılırken ya da belli yerlere girerken, virüs testinden geçmek zorunda da kalacak.