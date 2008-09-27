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Spor

Singapur pisti pilotlardan övgü aldı

Tarihin ilk gece ve aynı zamanda Singapur'daki ilk Formula 1 yarışı yeni inşa edilen cadde pistinde koşulacak.

27 Eylül 2008 03:00

Tarihin ilk gece ve aynı zamanda Singapur'daki ilk Formula 1 yarışı yeni inşa edilen cadde pistinde koşulacak.

Şampiyona lideri Lewis Hamilton, Vodafone McLaren Mercedes'in diğer pilotu Heikki Kovalainen, Red Bull'dan David Coulthard ve Mark Webber, 5.067 kilometre uzunluğundaki piste çıkmak sabırsızlandıklarını söyledi.

Webber, Singapur pisti ile ilgili izlenimlerinin olumlu olduğunu belirterek,
"görünen o ki gerçekten iyi bir iş çıkarmışlar. Zeminin bazı bölümlerinin tümsekli olmasını bekliyordum ama öyle değil" dedi.

Avustralyalı pilot, "benim için en heyecan verici olay, ışıklar altında yarışmak olacak" diye konuştu.

Coulthard da takım arkadaşına katılarak, "pist çok güzel. Üzerine araçla çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

İki gece önce pistte koştuğunu söyleyen Kovalainen, "sanırım heyecanlı ve çok farklı bir yarış olacak. Geçiş mümkün görünüyor" dedi.

Felipe Massa'nın bir puan önünde yer alan şampiyona lideri Hamilton, takım arkadaşının geçişin mümkün olduğu şeklindeki düşüncesine destek verdi:

"Burası geçişin kesinlikle mümkün olduğu bir pist. Saatte 320 kilometre süratle giderken gözümüzün önünde ışıklar çakıyor olacak. Bunu dört gözle bekliyorum."

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