-SİNGAPUR GRAND PRIX'SİNİ ALONSO KAZANDI SİNGAPUR (A.A) - 26.09.2010 - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Singapur Grand Prix'sini, Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso kazandı. Singapur'un başkenti Singapur'da 5 bin 73 metre uzunluğundaki Marina Bay Pisti'nde 61 tur üzerinden yapılan sezonun 15. yarışına ilk sırada (Pole position) başlayan Alonso, mücadeleyi 1 saat 57 dakika 53.579 saniyede tamamladı. Bu sezonki 4. galibiyetine ulaşan, iki dünya şampiyonluğu bulunan İspanyol pilot, Bahreyn, Almanya ve İtalya Grand Prix'lerini de ilk sırada bitirmişti. Mücadele ikinciliği, Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel elde ederken, yarışın üçüncüsü ise yine bu takımdan Avustralyalı Mark Webber oldu. Vettel'in bu sezonda Malezya ve Avrupa Grand Prix'leri olmak üzere iki, Webber'in ise İspanya, Monaco, İngiltere ve Macaristan yarışları olmak üzere dört galibiyeti bulunuyor. Avustralya ve Çin Grand Prix'lerinin galibi McLaren'ın İngiliz pilotu Jenson Button'ın dördüncü sırada tamamladığı mücadelede, Mercedes'in Alman pilotu Nico Rosberg de finişi beşinci sırada görebildi. Yarışın altıncısı Williams'ın Brezilyalı pilotu Rubens Barrichello, yedincisi Renault'nun Polonyalı pilotu Robert Kubica olurken, Force India'dan Alman Adrian Sutil sekizinci, Williams'dan Alman Nico Hülkenberg ise dokuzunculukla yetindi. Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa ise damalı bayrağı 10. sırada geçebildi. -YARIŞ DIŞI KALANLAR- Yarışa üçüncü sırada başlayan McLaren'ın İngiliz pilotu Lewis Hamilton ise aracının 36. turda Webber ile çarpışması üzerine, yarış dışı kaldı. Yarışı tamamlayamayan diğer pilotlar Virgin-Cosworth'den Alman Timo Glock, BMW Sauber'den Alman Nick Heidfeld, HRT'den Avusturyalı Christian Klien, BMW Sauber'den Japon Kamui Kobayashi ile Brezilyalı Bruno Senna, Lotus'dan İtalyan Jarno Trulli ve Force India'dan İtalyan Vitantonio Liuzzi oldu.