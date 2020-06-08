Singapur'da Koronavirüs için temas takip uygulaması protesto edildi: Gizlilik haklarının ihlâli!

Singapur’da yeni tip Koronavirüs ile mücadele kapsamında temas takibin giyilebilen cihazlar yoluyla yapılması planları tepki çekti.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, Halkın gönüllü olarak kullanması beklenen temas takip uygulamasına yeteri kadar ilginin olmadığını ifade eden Singapur hükûmeti, yeni bir temas takip cihazı programını parlamentoda tartışmaya açmıştı.

Söz konusu cihazın takılmasının zorunlu hale getirilip getirilmeyeceği net olmasa da sosyal medyada bu plana karşı başlatılan imza kampanyasına destek geldi.

Haftasonu boyunca 30 binin üzerinde imzanın toplandığı kampanyayı başlatanlar, “Singapur’un özgür, bağımsız ve yasalara uyan vatandaşları olarak gizlilik haklarının açık bir ihlâli olan bu cihaz planını şiddetle kınıyoruz” dedi.