Singapur'da Koronavirüs aşısına şüpheliler içi şarkılı kampanya

Nüfusun beşte birinin Koronavirüs'e karşı aşılandığı Singapur'da şüphelilerin de ikna edilmesi ve aşılama kampanyasının devamı için bir şarkı ile vatandaşlar bilgilendirildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, günlük Koronavirüs vakalarının 50'nin altında seyrettiği Singapur'da komedyen Gurmit Singh'in çektiği bir kamu sağlığı videosu, vatandaşlara dikkatli olmayı sürdürmeleri çağrısında bulundu.

Videoda rap şarkısı söyleyen komedyen, Singapurlulara "Az vaka, hiç vaka anlamına gelmez. Singapur, beklemeden gör. En iyisi aşı olman" dedi.

Singapur'da Pfizer/BioNTech ve Moderna aşıları uygulanıyor. Sağlık uzmanları, aşı tedariğinde sorun olmadığını ancak toplumsal bağışıklık için aşıya karşı şüphelilerin ikna edilmesi gerektiğini söylüyor.