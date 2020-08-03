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Dünya

Singapur'da bazı seyahatçilere karantina sürecini takip için özel cihazlar verilecek

03 Ağustos 2020 14:37

T24 Dış Haberler

Singapur sınırlarını kademeli olarak açmaya hazırlanırken, 11 Ağustos'tan itibaren ülkeye seyahat eden bazı kişilere karantina uygulamasına uyduklarından emin olmak için bir takip cihazı takılacak.

Belirlenen ülkelerden Singapur'a gelen kişilere bu takip cihazını kullanma şartıyla devletin belirlediği karantina merkezlerinde değil, evlerinde karantina sürecini geçirme imkanı verilecek. Uygulamaya Singapur vatandaşları ve yaşama hakkı olanlar da tabi tutulacak.

Benzer uygulamalar Hong Kong ve Güney Kore'de de bilekliklerle hayata geçirilmişti.

Singapur'a seyahat edenler, karantina sürecini geçirecekleri yere vardıkları zaman GPS ve Bluetooth sinyallerini kullanan aleti aktive edecek.

Eğer kullanıcılar karantina sürecinde evlerinden ayrılmaya ve cihazla oynamaya çalışırsa, alet alarm verecek.

Uygulamaya uymayanlara 7 bin 272 dolar ceza veya 6 ay hapis cezası verilebilecek.

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