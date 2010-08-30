Singapur büyüme şampiyonu olacak

<style><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/RadControls/Editor/Skins/Mac/EditorContentArea.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/editor/links.css"/><strong><span style="font-size: 14pt;" class="arabaslik"><strong>T24- </strong></span>Singapur, \nkendine özgü devlet kapitalizmi modeliyle bu yıl yüzde 13-15 oranında büyüme \nöngörüsüyle dünyanın büyüme şampiyonu olmayı hedefliyor. Kısa bir sürede \nyoksulluktan sıyrılıp, dünyanın en zengin ülkelerinden biri olmayı başaran \nSingapur’da devlet kontrolündeki ulusal varlık fonları ve şirketler aracılığıyla \nekonominin yarıdan fazlasının hükümetin elinde olduğu ifade ediliyor. \n</strong><br/><br/><br/><br/>Ancak geliştirdiği kendine özgü devlet kapitalizmi \nmodeliyle hükümetin iş dünyasının ve serbest ticaretin gereklerine fazlasıyla \nbağlı olduğu kaydediliyor. Eğitim ve altyapı alanında çok güçlü olan ülke, \nbireysel özgürlüklerin sınırlandırıldığı eleştirisine maruz kalsa da yüzde 4.3 \nile işsizlik oranının en düşük olan ülkeler arasında yer alıyor. Bu yıl yüzde \n13-15 oranında büyüme öngörüsüyle dünyanın büyüme şampiyonu olmayı hedefleyen \nSingapur hükümeti, 2010’da petrol dışındaki ihracatını yüzde 29 oranında \nartırmayı planlıyor. Geçen yıl küresel ekonomik krizin etkisiyle yüzde 1.3 \noranında daralan ülke ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 16.9 ile en fazla \nbüyüme sağlayan ülke oldu. Singapur’un GSYH’si, nisan-haziran aylarını kapsayan \nyılın ikinci çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.3 \noranında büyüme gösterdi. Söz konusu oran, 1975 yılından bu yana ülkede sağlanan \nen hızlı çeyrek yıl büyümesini oluşturdu. Ülke ekonomisinin, ikinci çeyrekte \nrekor seviyede büyümesinin ardından bu yıl geneline ilişkin büyüme tahmini de \nyüzde 7-9 aralığından yüzde 13-15 aralığına revize edildi. \n<br/><br/><br/><br/>İmalat sektörü, Singapur’da nisan-haziran döneminde bir önceki \nyılın aynı çeyreğine göre yüzde 45.5 büyüdü. İnşaat sektörü yüzde 13.5, \nhizmetler sektörü ise yüzde 11.4 oranında büyüme kaydetti. Ekonomisi büyük \noranda ihracata dayanan Singapur, dünyadaki talebin durumu açısından barometre \nolarak görülüyor. </style>