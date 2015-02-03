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Dünya
Deutsche Welle

Singapur Başbakanı Berlin'i ziyaret ediyor

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, bir çalışma ziyareti için Berlin'e geliyor.

03 Şubat 2015 10:53


Almanya Başbakanı Angela Merkel Singapurlu mevkidaşını askeri törenle karşılayacak. Başbakanlık konutunda yapılacak görüşmede ikili, bölgesel, küresel ve ekonomik konular ele alınacak.

Bir süre önce Singapur'da vandalizm suçlamasıyla gözaltına alınan iki Alman vatandaşının görüşmede gündeme gelip gelmeyeceği konusunda bilgi verilmedi.

21 yaşındaki sanıklar, bir metro vagonunu boyayarak vandalizmde bulunmakla suçlanıyor. Kuala Lumpur havaalanında gözaltına alınan sanıkları hapis, para ve değnekle dövme cezaları bekliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Singapur Başbakanı Lee Hsien LoongBerlinBaşbakanı Angela Merkel SingapurluSingapurAlmanLumpurDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NHBK

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