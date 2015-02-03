Singapur Başbakanı Berlin'i ziyaret ediyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel Singapurlu mevkidaşını askeri törenle karşılayacak. Başbakanlık konutunda yapılacak görüşmede ikili, bölgesel, küresel ve ekonomik konular ele alınacak.
Bir süre önce Singapur'da vandalizm suçlamasıyla gözaltına alınan iki Alman vatandaşının görüşmede gündeme gelip gelmeyeceği konusunda bilgi verilmedi.
21 yaşındaki sanıklar, bir metro vagonunu boyayarak vandalizmde bulunmakla suçlanıyor. Kuala Lumpur havaalanında gözaltına alınan sanıkları hapis, para ve değnekle dövme cezaları bekliyor.