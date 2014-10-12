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Singapur bandıralı gemiden 3 milyon lira değerinde kokain çıktı

İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, muz yüklü konteynerin soğutma bölümünde,15 kilo 104 gram kokain ele geçirdi

12 Ekim 2014 16:42

İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, Kolombiya'dan yola çıkan Singapur bandıralı bir gemiyi, uydu takip sistemi ve internet üzerinden takip ederek; gemideki muz yüklü konteynerin soğutma bölümünde 3 milyon lira değerinde, 15 kilo 104 gram kokain ele geçirdi.

Çetin Aydın’ın Hürriyet’teki haberine göre, İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, Kolombiya'dan hareket geden Singapur bandıralı M.B. adlı gemiyle, İstanbul'a yüklü miktarda kokain getirileceği istihbaratı aldı.  Jandarma ekipleri,  geminin tüm hareketlerini uydu takip sistemi ve internet üzerinden takip ederek, uyuşturucunun gizlendiği konteyneri belirledi.

 

15 kilo 104 gram kokain

 

Gemi, 11 Ekim 2014 günü Ambarlı Limanı'na geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile harekete geçen ekipler, gemiden indirilen 10 konteyneri X-Ray cihazından geçirdi. Daha önce gizlenen konteynerde, narkotik köpekleri eşliğinde arama yapıldı. Muz yüklü konteynerin soğutma bölümünde paketler halinde 3 milyon lira değerinde 15 kilo 104 gram kokain bulundu.

 

Eğlence mekanlarında piyasaya sürülecekti

 

Kokainin bulunduğu konteynerin de arasında bulunduğu 10 konteynerdeki muzun sahibi olan şirketin sahibi İ.A. gözaltına alındı. İ.A., Jandarma'daki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Kokainin İstanbul'un lüks eğlence mekanlarında piyasaya sürülmek üzere getirildiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, yakın dönemde yaptıkları operasyonlarda, 15 kilo kokain, 114 kilogram eroin ve 795 gram esrar ele geçirdi.


 

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