Sinemanın ustalarına onur ödülü

ADANA, (DHA) - ADANA Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 25 Eylül- 1 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 24\'üncü Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında onur ödülü alacak sanatçılar belirlendi. Bu yıl onur ödülleri Türk Sineması\'na katıda bulunan usta sanatçılar Temel Gürsu, Hümeyra, Şemsi İnkaya ve Sami Şekeroğlu’na verilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Sözlü yaptığı açıklamada, Adana\'nın tanıtımına katkı sağlamak ve Türk Sineması’na destek vermek amacıyla hareket ettiklerini, bu sanat dalına uzun yıllar hizmet etmiş, üretmiş isimlere onur ödülü verdiklerini söyledi. Sözlü, şöyle devam etti:

\"100’ün üzerinde uzunmetrajlı sinema filmine imza atan, çekirdekten yetiştiği sektörde duayen isim haline gelen yapımcı-yönetmen-senarist Temel Gürsu, Türkiye’de akademik düzeyde örgün sinema TV eğitimini başlatan, sinema arşivciliğinin altın ismi Prof. Sami Şekeroğlu, 1980’de aktrist olarak girdiği sinema sektöründe önemli başarılar yaşayan, Babam ve Oğlum filmindeki muhteşem performansıyla unutulmazlar arasına giren Hümeyra ile sinema ve televizyonun duayen isimlerinden usta oyuncu Şemsi İnkaya’ya, Uluslararası Adana Film Festivali Onur Ödülü verilecek. Her biri ayrı değer olan ve ömürlerini sanata, sinemaya adamış isimleri Adana Film Festivali’nde görmek aslında bizleri onurlandırmaktadır. TürkSineması’na, Türk kültürüne verdikleri katkıdan dolayı her birine ayrı ayrı minnettarız.\"

5 YARIŞMA DALI

24\'üncü Uluslararası Adana Film Festivali Genel Direktörü İsmail Dikilitaş da şunları söyledi: \"Bu yıl içeriği hayli zenginleşen Uluslararası Adana Film Festivali’nin 24’üncüsünü 25 Eylül-1 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Festival kapsamında 5 yarışma dalında ödüller sahiplerini bulacak. Bunun dışında Türk Sineması’na, Türk kültürüne hayatları boyunca katkı sağlamış 4 isme de onur ödülü verilecek.\"

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