ABD'de silah ruhsatı başvuruları arttı

ABD'nin Colorado eyaletinde geçen Batman filminin galası sırasında 12 kişinin öldürülmesi, silah satışlarını daha da körükledi. Silah ruhsatı almak için başvuranların sayısında rekor bir artış kaydedildi.

Colorado Soruşturma Bürosu sadece hafta sonunda üç bin kadar kişiye onay verildiğini; bunun bir önceki hafta sonuna göre yüzde 43 artış demek olduğunu açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Kaç silahın satıldığı konusunda kesin veriler bulunmuyor. Ancak satış yapanlar müşterilerinin sayısında artış olduğunu; Pazartesi sabahı bazı dükkân sahiplerinin kapıları önünde kuyruklarla karşılaştığını söylüyorlar.

Silah eğitimi almak için başvuranların sayısında da artış oldu.

Yeni Batman filmi The Dark Knight Rises'ın ilk gösterimi sırasında Colorado’nun Denver kentine bağlı Aurora'daki sinemaya düzenlenen saldırıda 12 kişi ölmüş, 58 kişi yaralanmıştı.

Bunlardan 20'si hala hastanede tedavi altında, altısının durumu ciddiyetini koruyor.

Saldırının zanlısı 24 yaşındaki James Holmes ise hafta başında mahkeme önüne çıkarıldı. Holmes'un hangi suçlamalarla yargılanacağı haftaya belli olacak.

Holmes'un kalabalık salona gösterim sırasında önce iki kutu gözyaşartıcı gaz attığı, ardından rastgele ateş açmaya başladığı öne sürülüyor.

Savcılar Holmes'un üzerindeki silahları ve evine stokladığı mühimmatı yasal yollardan aldığını kaydediyor.

Silah galerisi sahibi Dick Rutan, saldırıdan bu yana satışlarla başa çıkamadıklarını söylüyor.

Rutan, Denver Post gazetesine "İnsanlar böyle bir durumda bir şansları olsun istiyor" dedi.

"Sinemadaki gibi bir durum olursa kendileri ve yakınlarını koruyabilmek istiyorlar."

Associated Press ajansı, satışların diğer eyaletlerde de artış gösterdiğini bildiriyor.

Bir önceki haftaya göre Florida'da yüzde 14, Oregon'da yüzde 11 artış oldu.

Yetkililer silah satışlarının geçmişte de bazı önemli olaylar ardından, örneğin 2011 Ocak ayında Arizona'da Kongre üyesi Gabrielle Giffords'ı hedef alan ve altı kişinin ölümüne yol açan saldırıdan sonra da arttığını belirtiyor.

Barack Obama'nın başkanlığa seçilmesi sonrasında da silah satışlarında bir artış kaydedilmiş, bu duruma hükümetin silah satışlarını sınırlaması endişesinin yol açtığı yorumları yapılmıştı.

ABD'de Kasım ayındaki başkanlık seçimi öncesinde siyasetçilerin hâlihazırda anayasal bir hak olan silah taşıma konusunu tartışmaya açması ve silah denetimlerinin artırılması çağrısı yapması beklenmiyor.