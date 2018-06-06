Sinemacılardan Flormar işçilerine destek

Sinemacılar, Flormar direnişinin 22. gününde dayanışma ziyaretinde bulundu. Sinemacılar adına konuşan oyuncu Füsun Demirel, "Hakkınızı, hakkımızı alana kadar birlikteyiz" dedi.

Dayanışmaya gelen kadınlar, işçiler tarafından ‘Yaşasın kadın dayanışması’ sloganıyla karşılandı. Ziyarete gelen kadınlar adına konuşan Oyuncu Füsun Demirel, bu direnişin aynı zamanda bir kadın direnişi olduğu için çok önemli olduğunu söyledi. Demirel, “Patronlar hakkını arayanı sevmez, örgütlenmesini istemez. Ben de 3 yıldır işimi, mesleğimi yapamıyorum. Ekranlar bana kapalı. Buradaki arkadaşlarımla duygum bir. Hakkınızı, hakkımızı alana kadar birlikteyiz” dedi.

Filmmor’dan Melek Özman ise “Buraya gelemeyen ama sizinle dayanışma duygularını paylaşan çok sayıda kadın sinemacı var, size onların selamını getirdim. Buradaki direniş bizi de çok heyecanlandırıyor. Yaşasın kadın dayanışması” diye konuştu.

"Ezgi Mola patronu değil bizi dinlesin"

Dayanışma ziyaretleri sonrasında konuştuğumuz kadın işçilerden Ayşe, “Ben direnişe başlarken bu kadar ses getireceğini düşünmemiştim, ama gördüm ki haklı olan hakkını savunursa destekçisi çok oluyor. Direnişe başladığımız günden beri güçlendiğimi hissediyorum. Kadınların dayanışması bize sesimizi her yere ulaştırdığımızı hissettiriyor” dedi.

İşçilerden biri de sosyal medyada direnişe destek olan oyuncuların onları çok mutlu ettiğini, ama Ezgi Mola’nın önce destek verip sonra Flormar’ın “Onlar yasa dışı eylemler yaptılar” açıklamasını paylaşarak kendilerini hüsrana uğrattıklarını anlattı. “Ezgi Mola keşke bizi de dinleseydi” diyen işçi kadın, “Peki sizi dinlese ne söylersiniz?” sorusuna “Ona bizim sendikalaşma sürecimizde fabrikada patronların neler yaptığını anlatırdım. Burada ekmeğimiz için, daha iyi çalışma koşulları için sendikalaşmak istediğimiz ama patronun sendikalaşma mücadelemizi yasa dışı göstermeye çalıştığını anlatırdım” diye yanıt veriyor.

Söze giren bir başka kadın işçi de “Ben 4 yıldır burada çalışıyorum, 4 yıldır terörist değilim de sendikalaşma mücadelesi verirken mi terörist oldum? Ekmeğini büyütmek istemek, sendikalı çalışmak istemek ne zamandan beri teröristlik oldu” dedi.