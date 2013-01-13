Sinema ve tiyatro sanatçısı Alev Sururi hayatını kaybetti

Türk sinema ve tiyatrosunun ünlü simalarından Alev Sururi, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'daki bir özel hastanede, 84 yaşında, solunum yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Sururi'nin yarın(13 Ocak 2013) ikindi namazının ardından Muğla'nın Bodrum İlçesi'ndeki Torba Mezarlığı'nda kendisi gibi tiyatrocu olan eşi Ali Sururi'nin yanında toprağa verilecek.

Alzheimer ve parkinson hastası olan sinema ve tiyatro oyuncusu Alev Sururi, 15 gün önce tedavisi için İstanbul Özel Avrasya Hastanesi'ne yatırıldı. Son olarak 10 yıl önce bir televizyon kanalındaki 'Zerda' isimli dizide rol olan iki çocuk, iki torun sahibi usta oyuncu Sururi, sabah saatlerinde solunum yetmezliğinden hayata gözlerini yumdu. Sururi'in ölüm haberi yakınları ve sanatçı dostlarını üzüntüye boğdu. Çiğdem Sururi (50), annesinin son olarak oynadığı diziden sonra yakalandığı rahatsızlık nedeniyle çok istemesine rağmen başka bir eserde rol alamadığını belirterek, "Son ana kadar yanındaydık. Nur içinde yatsın, yarın kendisini çok sevdikleri, aşık oldukları Bodrum'un Torba'da 15 yıl önce vefat eden babamın yanına defnedeceğiz" dedi.

Tiyatrocu Gülriz Sururi'nin yengesi olan Alev Sururi, 'Çılgın Yenge', 'Kaldırım Serçesi', 'Halide' isimli tiyatro oyunlarının da aralarında bulunduğu 200'ün üzerinde sanat yapıtında rol aldı. Sururi'nin cenazesi yarın ikindi vakti 26 yıldır yaşadığı Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki Torba Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.