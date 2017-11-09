Sinema sanatçılarından Suriyeli sığınmacılara ziyaret

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - 7’nci Uluslararası Malatya Film Festivali kapsamında kente gelen oyuncular Hülya Koçyiğit ve Halil Ergün, Suriyeli sığınmacıların barındığı kampı ziyaret etti.

Ziyarete, Malatya Vali Yardımcısı İdris Akça, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, festivalin jüri başkanı sanatçı Hülya Koçyiğit, yönetmenler Mesut Uçakan, Nazif Tunç, oyuncu Halil Ergün, Emre Kahraman, Gökhan Mumcu ve Atılay Uluışık katıldı. Ulusal Film Yarışması Jüri Başkanı sanatçı Hülya Koçyiğit, kampta gösterilen özenin ilgisini çektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Bugün bulunduğumuz Malatya şehrinin bu konteyner kentinde barınan 10 binin üzerinde Suriyeli misafirlerimize gösterilen özen, dikkat benim de çok ilgimi çekti. Onun için ziyaret etmek istedim. Avrupa’nın ya da batının belki de bugüne kadar alabildiği sadece bizim ülkemizde bir tek şehirde barınıyor. Bu çok önemli, bu Türk insanının, insanlığa bakışını temsil ediyor. Her şeyden önce bu nedenle biz kendimize gurur duymalıyız. Çünkü biz her şeyden önce insanlığımızı yaşıyoruz. Vatansız kalan, sadece canını kurtalabilmek için hayatta kalabilmek için ölümü dahi göze alıp yollara çıkan bu insanlara görevimizi yerine getiriyoruz.”

Oyuncu Halil Ergün ise insanların ülkesini terk etmesinin hüzün verici olduğunu dile getirdi.

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