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SİNEM ERKÖSEOĞLU'NUN ANNESİNDEN FERYAT İSTANBUL (A.A)

10 Haziran 2011 15:39

-SİNEM ERKÖSEOĞLU'NUN ANNESİNDEN FERYAT İSTANBUL (A.A) - 10.06.2011 - Beyoğlu'da bir apartman boşluğunda cesedi bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne ilişkin 2 kardeşin yargıladığı davada, tutuksuz sanıkların katılımıyla olay yerinde keşif yapılması kararlaştırıldı.  Beyoğlu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Can ve Mahmut Emre Paksoy kardeşler ile Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun annesi Ferah Kural, babası Ergün Erköseoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanıkların avukatı Köksal Bayraktar, müvekkillerinden Can Paksoy'un, olaydan önce sağ kalçasındaki rahatsızlık nedeniyle ABD'de ameliyat geçirdiğini belirterek, aynı rahatsızlığın bu sefer sol kalçasında meydana geldiğini söyledi. Müvekkilinin bu rahatsızlığından dolayı tekrar ameliyat olması gerektiğini ifade eden Bayraktar, bu nedenle hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Bayraktar, diğer müvekkili Mahmut Emre Paksoy'un da işi nedeniyle yurt dışına çıkması gerektiğini ifade ederek, hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi. Duruşmada söz alan Ferah Kural ve Ergün Erköseoğlu'nun avukatları ise Türkiye'deki sağlık sisteminin çok gelişmiş olduğunu, dolayısıyla Can Paksoy'un Türkiye'de de tedavi olabileceğini anlatarak, her 2 sanık hakkında istenen yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebinin reddedilmesi gerektiğini bildirdi. Müşteki avukatları ayrıca Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun camdan düştüğü evde keşif yapılmasını talep etti. Sanıkların taleplerine ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, delillerin toplanmış olması nedeniyle yurt dışına çıkış yasaklarının kaldırılması gerektiğini söyledi. Sanıkların yurt dışına çıkış yasaklarının kaldırılmasına ilişkin talepleri bu aşamada reddeden mahkeme heyeti, olayın meydana geldiği bina ve sanıkların kaldığı adreste 22 Haziran tarihinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.  -''DAYANACAK GÜCÜM KALMADI''- Bu arada, sanıkların, duruşma sırasını beklerken Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun annesi Ferah Kural'ın yanına giderek ''Nasılsın?'' demesi üzerine, ''Kızımı geri istiyorum. Dayanacak gücüm kalmadı. Her geçen gün daha da zor oluyor. Ölmek istiyorum'' şeklinde konuşarak ağladığı görüldü. Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun 26 Eylül 2010 tarihinde Beyoğlu Gümüşsuyu İnönü Caddesi'ndeki Mithatpaşa Apartmanı'nın havalandırma boşluğunda ölü bulunmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, Mahmut Emre ve Can Paksoy kardeşlerin, TCK'nın 81/1 maddesi gereğince ''kasten adam öldürmek'' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

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