T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Sineklerin tahmin edilenden daha fazla mikrop taşıdığı ortaya çıktı

Bilim insanları sineklerin tahmin edilenden daha fazla mikrop ve hastalık taşıdığını buldu. Yapılan DNA analizleri sonucunda karasinek ve kurt sineklerinde toplamda 600'den fazla farklı bakteri türü bulunduğu ortaya çıktı.

29 Nisan 2018 20:30

Bilim insanları sineklerin tahmin edilenden daha fazla mikrop ve hastalık taşıdığını buldu.

Yapılan DNA analizleri sonucunda karasinek ve kurt sineklerinde toplamda 600'den fazla farklı bakteri türü bulunduğu ortaya çıktı.

Bu bakterilerin bir kısmı kan zehirlenmesi, zatürre ve mide rahatsızlıklarına yol açan türden bakteriler.

Araştırmada yer alan bilim insanlarından, Penn Devlet Üniversitesi'nden Prof. Donald Bryant "İnsanlar sineklerin mikrop taşıdığını biliyordu fakat bu kadar olduğunu kimse düşünmüyordu" diyor.

DNA dizinleme teknikleri sineklerin hem bedenlerinin içindeki hem de bedenlerinin üzerindeki mikropları ortaya çıkarmak için kullanıldı.

Araştırmanın sonucunda karasineklerde 351, kurt sineklerinde ise 316 tür bakteri bulundu. Bu bakterilerin bir kısmı iki sinekte de ortaktı.

Scientific Reports dergisinde yayınlanan araştırma, kamu sağlığı kurumlarının sineklere bakışını etkileyebilecek türden.

BBC'ye konuşan Prof. Bryant "Kamu sağlığı yetkililerinin sineklerin bulaştırdığı bakterileri yeterince ciddiye aldığını düşünmüyoruz" diyor ve ekliyor:

"Sinekler hastalıkların salgına dönüşme hızlarına büyük bir katkı yapıyor.

"Bu araştırma bir dahaki pikniğinizde masada bir süre bıraktığınız patates salatasını yemek istediğinizde fikrinizi değiştirecek türden."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BilimYapılan DNADNAAraştırmadaPenn DevletProf Donald BryantBuReportsProf Bryant

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24