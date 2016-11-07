"Sinekler için havadan ilacın yerine 176 milyon Euro'luk seks tuzağı mı geliyor?"

Hürriyet yazarı Vahap Munyar, Ayvalık Ticaret Odası ve ilçe belediye ev sahipliğindeki "12. Uluslararası Zeytin Hasat Günleri" kapsamında yapılan panelde zeytin sineğine karşı yapılan ilaçlamalarla ilgili olarak "Zeytin ağaçlarına sinek için 'seks tuzağı' konulsa, ilaçlama ihtiyacını ortadan kaldırmaz mı?" önerisini getirdi.

Vahap Munyar'ın "Havadan ilacın yerini 176 milyon Euro'luk 'sinek tuzağı' alır mı" başlığıyla yayımlanan (7 Kasım 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ayvalık Ticaret Odası ve ilçe belediyesi ev sahipliğindeki, "12. Uluslararası Zeytin Hasat Günleri" kapsamındaki "Her Hasat Bir Barış Buluşmasıdır" panelini yöneten Güngör Uras, İsrailli panelist Oded Salmon'u tanıtırken şu bilgiyi verdi:

- Filistin’de 700 bin dekar alandaki zeytinlerden 25 bin ton yağ elde edilirken, İsrail’de 150 bin dekarlık alanda 18 bin ton yağ elde edilen projeyi yöneten ekipte Salmon da vardı.

Salmon, birkaç yıllık projeyi anlatırken Prof. Canan Efendigil Karatay sordu:

- İsrail’deki zeytinliklerde tarımsal ilaçlama yapılıyor mu?

Salmon, yanıtladı:

- İhtiyaç oldukça sınırlar iyi çizilerek ilaçlama yapılabiliyor.

Prof. Karatay salonda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ticaret Odası Başkanı Benhan İbrahim Kantarcı, Başkan Yardımcısı İbrahim Sakallı, Yönetim Kurulu Üyesi Halil Cevdet Kantarcı, Meclis Başkanı Ahmet Şefik Suner ve Kaymakam Namık Kemal Nazlı’ya seslendi:

- Ayvalık’tan beni arayanlar var. Burada zeytin sineğine karşı havadan ilaçlama yapılıyormuş. Havadan ilaçlama yanlış bir uygulama. İlaç, tüm çevreyi etkiler.

Söz alıp bir anımsatma yaptım:

- Önceki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, görev döneminde havadan ilaçlamayı kaldırmıştı. Bir yanlışlık olmasın. Yeniden başladı mı? Zeytine özel bir durum mu var?

Rahmi Gençer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’u adres gösterdi:

- Havadan ilaçlamayı Büyükşehir Belediyesi yaptı.

Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürü Murat Küçükçakır savunmaya geçti:

- Tuzaklarla zeytin sineği sayılıyor. Sayı yüksek olursa, özel izinle havadan ilaçlama gündeme geliyor. Balıkesir bölgesinde 2014’te havadan ilaçlama yapıldı. 2015’te mola verildi. Bu yıl da ihtiyaç duyuldu ve havadan ilaçlama gerçekleşti.

Prof. Karatay bir öneride bulundu:

- Zeytin ağaçlarının köklerine gerçek kaya tuzu koyun. İlaçlamaya gerek kalmaz. Bazı zeytin ağaçlarının 1000 yılı aşan yaşının temelinde kaya tuzu var.

Daha sonra Özgün Zeytin, Zeytinyağı AŞ’nin zeytinliğindeki hasat törenini izledik. Şirketin patronu Ahmet Sucu, elektrikli çırpma makinesinin düşürdüğü zeytinlerden bir avuç aldı:

- Bakın bazılarında zeytin sineği lekesi var. İçi de kurtlu. Bunlar ayıklanıp, sağlıklı olanlar işlenecek. Zeytinyağı üretimini olumsuz etkileyecek.

2014’deki havadan ilaçlamanın 25-30 milyon liralık gelir kaybını önlediğini vurguladı:

- Su bazlı ilaç kullanıldı. Söz konusu ilaç örneğin arıları öldürmez. Yani, çevreye zararı olmadı.

Karşı cinsin kokusunu içeren, tabanında yapıştırıcı bulunan tuzak formülünü anımsattım:

- Zeytin ağaçlarına sinek için “seks tuzağı” konulsa, ilaçlama ihtiyacını ortadan kaldırmaz mı?

Balıkesir bölgesinde 11 milyon zeytin ağacı olduğunu kaydedip, hesabı ortaya koydu:

- Bir adet tuzak 2 Euro. 15 günde bir değiştirmek gerekiyor. Sezonda ağaç başına 8 tuzağa ihtiyaç oluyor. Bu, Balıkesir’deki zeytinlikler için 176 milyon Euro’luk tuzak faturası demek.

Zeytin sineğine karşı mücadelede havadan ilaçlamanın yerini 176 milyon Euro’luk “tuzak” alabilir mi?

Altın savaş çıkarır zeytin hayat bahşeder

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, zeytinlikleri koruyan yasada madencilik lehine değişiklik yapılmasının her an gündeme gelebileceğini belirtti:

- Devlet zeytin alanlarını yasayla korumayı sürdürmeli. Bu işi biz insanların insafına bırakırsa koruyamayız.

Ardından ekledi:

- Zeytin, altından daha değerlidir...

Prof. Canan Karatay, bu tezi güçlendiren mesaj verdi:

- Altın savaş çıkarır, zeytin hayat bahşeder.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, biz hasatı izlerken havadan ilaçlama ile ilgili bilgi notu gönderdi:

- Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Havran’daki zeytinliklerde 27 Eylül-4 Ekim 2016 tarihleri arasında 1. aplikasyon ilaçlama uygulandı. İlaçlama için uçaklar 136 sorti yaptı.

Büyükşehir Belediyesi’nin zeytinciye ilaçlama desteğine değindi:

- Bu yıl zeytin sineği ilaçlaması için belediyemiz 4.5 milyon lira ödenek kullandı. 2014-2016 döneminde zeytin üreticisine 7.8 milyon lira destek sağladık.

Özgün Zeytin, Zeytinyağı AŞ’nin patronu Ahmet Sucu, 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi nedeniyle uçuş izinlerinin zorlaştığını anımsattı:

- İl Tarım Müdürlüğü, 8 Eylül’de sinek sayısında artış olduğunu belirledi. 9 Eylül’de Sivil Havacılık’a ilaçlama uçakları için başvuru yapıldı. İzin 16-17 gün sonra çıktı. İlaçlama 27 Eylül 2016’da başlayabildi.

İlaçlamanın bu sezon geciktiğini savundu:

- Bu yıl Balıkesir’de 20 milyon liralık gelir kaybı olur.