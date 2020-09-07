Sinek öldürmek isterken, evini patlattı!

T24 Dış Haberler

Fransa'da yaşlı bir adam akşam yemeği keyfini berbat eden bir sineği kovalarken evinin bir gölümünü havaya uçurdu.

Yerel basında yer alan habere göre 82 yaşındaki adam tam akşam yemeğine otururken evinde bir sinek vızıltısı duydu.

Eline elektrikli sinek raketi alıp böceği kovalamaya başlayan adam, evindeki tüpün sızdırdığını farketmedi. Elektrikli raket tüpün infilak etmesine sebep oldu. Patlama sonucunda mutfak ve evin çatısının bir bölümü tahrip oldu.

82 yaşındaki adamın sadece elinde ufak bir yanık meydana gelirken, sineğin akıbetinin bilinmediği belirtildi.