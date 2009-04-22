Sindirme kampanyası yayın çizgimizi değiştirmez

Yayınlarımızdan duyulan rahatsızlık

Özgür gazeteciliği önlemeye yönelik

"Doğan Grubu’na bir cezalandırma daha" başlığı ile yazılı bir açıklama yapan İlseven, şu noktalara dikkat çekti:Bu uygulama ile, grubumuz iştiraklerinden Petrol Ofisi’ne mesnetsiz bir ceza uygulanmış ve şirketin kamu ihalelerine girmesine yasak getirilmiş; aynı yasak, Doğan Holding’e de uygulanmıştır. Artık hem Türkiye hem de dünya kamuoyu şunu açıkça anlamış bulunmaktadır. Bu cezalandırma uygulamaları, esas itibarı ile Doğan Grubu’nun yayınlarından duyulan rahatsızlıktan kaynaklanmaktadır.Deniz Feneri skandalı haberleri ile ilgili olarak tırmanan sindirme girişimleri, yayıncılık şirketlerimize karşı uygulanan haksız vergi cezaları ile doruğuna ulaşmıştır. Yargıya intikal ettiği için üzerinde konuşamadığımız vergi cezaları artık bütün dünyada basın özgürlüğüne karşı bir girişim olarak tescillenmiş bulunmaktadır. Bu cezaları, gazetelerimize ve televizyonlarımıza karşı yürütülen boykot çağrıları da izlemiştir. Devletin özerk kurumları nezdinde en sıradan başvurularımız ve yasal girişimlerimizin bile yerine getirilmez olduğunu görüyoruz. Bu cezaların, Doğan Grubu’na bağlı gazete ve televizyonların özgür gazetecilik yapmasını önlemeye yönelik olduğu artık herkesin malumudur.