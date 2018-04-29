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BBC Türkçe

Sincar'ın kontrolü Irak merkezi hükümetine geçti

Irak merkezi hükümetine bağlı milis gücü Haşdi Şabi içinde yer alan Ezidi bir grubun Salı günü Sincar kentini ele geçirdiği bildirildi. Reuters haber ajansı Peşmerge güçlerinin Pazartesi günü geç saatlerde burada bulundukları mevzilerini terk ettiğini akt

29 Nisan 2018 20:30

Irak merkezi hükümetine bağlı milis gücü Haşdi Şabi içinde yer alan Ezidi bir grubun Salı günü Sincar kentini ele geçirdiği bildirildi.

Reuters haber ajansı Peşmerge güçlerinin Pazartesi günü geç saatlerde burada bulundukları mevzilerini terk ettiğini aktardı.

Laleş isimli Ezidi silahlı gücünün bu çekilme sonrası kentte kontrolü elde ettiği bildiriliyor.

Irak'ın kuzey batısında yer alan kent, 2015 yılında Kürt güçler tarafından IŞİD'in elinden geri alınmıştı. Kent, Irak merkezi hükümeti ile Kürt yönetimi arasındaki sorunlu bölgelerden biriydi.

2017 Mart ayı içinde bu bölgedeki Peşmerge güçleri ile ve Ezidiler arasında çatışmalar yaşanmış ölenler olmuştu.

Pazar gecesi Kerkük vilayetinde askeri bir operasyona başlayan Irak ordusu ve Şii milis gücü Haşdi Şabi, kent merkezinde kilit bölgeleri ele geçirmişti.

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