Sincar ve Karacak Dağı'na hava harekâtı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Irak'ın kuzeyindeki Sincar ve Karacak Dağı bölgelerinde yer alan PKK hedeflerine hava harekâtı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK/PYD/YPG unsurlarını etkisiz hale getirerek, Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak için Birlemiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesi çerçevesinde uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda hava harekâtı yapıldı.

Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatında teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerindeki PKK/YPG/PYD hedefleri vuruldu.

MSB'nin açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için kendisine verilen görevleri, sarsılmaz bir inançla yerine getirme azim ve kararlılığındadır." ifadesi kullanıldı.