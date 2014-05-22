Şincan'da markete bombalı saldırı: En az 31 ölü

Çin'in Şincan Uygur özerk bölgesi başkenti Urumçi'de iki araç içindeki saldırganlar bir markette alışveriş yapanların üzerine sürüp markete bombalı saldırı düzenledi.

Çin resmi haber ajansı Şinhua, bu sabah düzenlenen saldırıda araçlardan birinin infilak ettiğini ve en az 31 kişinin öldüğünü, 90'dan fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Çin'de Twitter yerine kullanılan Weibo adlı internet sitesinde görgü tanıklarının paylaştıkları fotoğraflarda saldırının meydana geldiği sokağın kalabalık olduğu ve çevrede meyve tezgâhlarının olduğu görüldü.

Şinhua, "Görgü tanıkları kuzeyden güneye seyretmekte olan iki arazi taşıtının saat 07.50'de marketteki insanların üzerine sürdüğünü söyledi. Araçlardan patlayıcılar atıldı" dedi.

Yerel medya kuruluşları görgü tanıklarının birden fazla patlama sesi duyduğunu aktardı.

Nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i Uygur Türklerinin oluşturduğu Çin'in batısındaki Şincan'da son dönemde şiddet olaylarında artış gözlendi.

Urumçi'de geçen ay bir tren istasyonuna düzenlenen saldırıda da üç kişi ölmüş, 70'den fazla kişi de yaralanmıştı. Çinli yetkililer saldırıdan 'ayrılıkçı Uyguları' sorumlu tuttu.

Çin'in Kunming kentinde de Mart ayında 29 kişi bıçaklı ve palalı saldırganlar tarafından öldürülmüştü.

Şincan bölgesinin nüfusu 9 milyona varan Müslüman azınlığı Uygurlar, uzun süredir Çin yönetiminin baskılarından şikâyetçi

Çin, bölgenin kalkınması için para yardımı yaptığını söylese de Uygurlar, dini özgürlükleri dahil birçok geleneklerinin Çinli yetkililer tarafından kısıtlandığını savunuyor.

Han Çinlilerin de son yıllarda bölgeye göçü de arttı.

Han Çinlileri ve Müslüman Uygurlar arasında 2009 yılında Urumçi'de yaşanan çatışmalarda 200'e yakın kişi ölmüştü.

Pekin, geçen yıl Tiananmen Meydanı'na düzenlenen saldırı da dahil birçok şiddetin olayından 'ayrılıkçı Uygurları' sorumlu tutuyor.



BBCTürkçe