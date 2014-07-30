Sincan'da kanlı saldırı

Çin'in resmi ajansı Şinhua'nın haberine göre satırlı-bıçaklı bir grup saldırgan Yarkent vilayetindeki Elişku kasabasında bulunan polis merkezi ve kamu binalarını bastı. Polisin kendilerine saldıranların bir çoğunu vurarak etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Satırlı-bıçaklı grubun bazı mensupları daha sonra komşu Huangdi kasabasına geçerek sivillere saldırdı. Saldırganların burada 6 aracı ateşe verdiği belirtildi. Polis, olayın "organize ve daha önceden planlanmış bir terör eylemi" olduğunu açıkladı. Şinhua haber ajansının pazartesi günü meydana gelen olayı gecikmeli olarak duyurması dikkat çekti.

Münih merkezli Dünya Uygur Kongresi (WUC) tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada ise 20'den fazla Uygur'un güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü. Yerel kaynaklara dayandırılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kayıp ve yaralı sayısı 13 olarak bildirildi. Olayın ardından başlatılan operasyonda 67 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

