Şincan'da kanlı ev baskını: 21 ölü

Çin'in Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "kesici ve delici alet" olduğu gerekçesiyle yapılan ev araması kanlı bitti. Evde bulunanlarla, Çin güvenlik güçleri arasındaki çatışmada 21 kişi öldü.

Çin'in Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yayın yapan yerel resmi yayın organlarından "Tienşan" internet sitesi, Kaşgar'ın Baçu kasabasında dün öğlen saatlerinde bir evin aranması sırasında çıkan olaylarda 21 kişinin öldüğü belirtildi.

Haberde görevlilerin "evde kesici ve delici alet bulunduğu" gerekçesiyle üstlerine rapor vermesi sonrası, Çin polisinin bölgede operasyon başlattığı ifade edildi. Çatışmalarda 15 polis ve yetkilinin öldürüldüğü iddia edildi.

Olayda 10'u Uygur, 3'ü Han ve 2'si Moğol uyruklu olmak üzere toplam 15 polis ve yetkilinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı ifade etti.

Çatışmada, şüphelilerden 6'sının olay yerinde öldürüldüğü, 8'inin sağ olarak ele geçirildiği belirtildi.



'Bıçak kemiğe dayandı'



Dünya Uygur Kongresi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Tümtürk, Çin'in Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde meydana gelen olaylara ilişkin, "Artık bıçak kemiğe dayandı" değerlendirmesinde bulundu.

Kaşgar şehrindeki olayların, Çin özel kuvvetlerinin sivil bir eve baskın yapmasıyla başladığını iddia eden Tümtürk, "Baskında 10 sivil Uygur öldürüldü. Bunun üzerine mahallede yaşayan diğer Uygurlar, buldukları aletlerle polise saldırdılar ve ölen polisler oldu. Olaylar bu şekilde başladı" dedi.



2009'da 200 kişi öldürülmüştü



Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 2009'da Urumçi'de yaşanan olaylarda resmi rakamlara göre 200'e yakın kişi hayatını kaybetmişti. Olayların ardından bölgede gerilimin artması üzerine, eyaletin birçok noktasında Çin'in silahlı polisleri görev yapmaya başlamış, özellikle Uygur nüfusun yoğun yaşadığı Kaşgar, Hotan, İli gibi bölgelerde üst düzey güvenlik önlemleri alınmıştı.