Sincan Cezaevi'nde tutuklu 13 Tıp öğrencisine ‘Zerdüşt müsün’ ‘ sorgusu

Hülya Karabağlı

ANKARA

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Muğla Milletvekili Nurettin Demir’le birlikte, Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan 13 Tıp Fakültesi öğrencisinin aileleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Demir’le cezaevi ziyaretine ilişkin bilgi veren Ağbaba, “ Görüştüğümüz öğrenciler, ‘ Zerdüşt müsün’, ‘ Müslüman mı’ diye sorgulandıklarını ve çeşitli psikolojik tacizlere maruz kaldıklarını ifade ettiler. Gözaltına alınırken ders notlarına ve kitaplarına el konulduğunu belirttiler” dedi. Ağbaba, İsmail Beşikçi’nin kitaplarının suç delili olarak gösterildiğine dikkat çekti.

Ağbaba, basın toplantısında şunları söyledi:

'Altı aydan beri 13 Tıp öğrencisi cezaevinde'

-Ankara’da 6 Haziran’da gözaltına alınan 43 tıp öğrencisinden 13’ü halen Sincan cezaevinde tutuklu bulunuyor. Türkiye’nin en başarılı öğrencilerinden 13’ü altı aydan beri eğitim hakları ellerinden gasp edilmiş durumda. Akıl ve vicdan sınırlarını zorlayacak şekilde suçlamalarla gözaltına alınan öğrenciler 5 Aralık’ta mahkeme karşısına çıkıyor.

'Varoşlarda sağlık taraması yapmak suç'

-Öğrenciler hakkında “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım etmek suretiyle üye olmak” suçlamaları var. Haklarında 15 yıla kadar değişen hapis cezaları isteniyor.

Biz CHP Cezaevi Komisyonu üyesi milletvekilleri olarak, tutuklu öğrencilerimizi ziyaret ettik. Görüşmelerimizde, öğrencilere yönelik suçlamaların tamamının tıp meslek eğitimive sendikal faaliyetlerle ilgili olduğunu tespit ettik. Suçlamalar ise şöyle. Halk sağlığı topluluğuna üye olmak. Emniyetin yasal olmayan bir şekilde Halk Sağlığı Topluluğu odasında kayda alıp tespit ettiği konuşmalar. Aralarındaki konuşmalarda Komite sözcüğünü kullanmış olmaları.Üniversitede sınavla ilgili bir terim olan komite usulü sınav.Ankara’da SES ve TTB tarafından organize edilen, milletvekillerinin de katıldığı 13 Mart 2011’deki mitinge katılmak.SES Öğrenci ve Sağlık Politikaları komisyonuna üye olmak.TTB Öğrenci Komisyonuna üye olmak.Sağlık algı anketi yapmak.Varoşlarda sağlık taraması yapmak.

‘Türk kızlarını örgüte kazandırıyorsunuz’?

-Tutuklanma sürecinden sonra yapılanlar ise içler acıtan cinsten ve doğrusunu isterseniz en hafif tanımıyla akıl fukaralığı. Görüştüğümüz öğrenciler, İsmail Beşikçi’nin kitaplarının suç delili olarak gösterildiğini, sorgulama yapan görevlilerin ” Zerdüşt müsün Müslüman mı? Türk kızlarıyla arkadaşlık kurup onları örgüte kazandırıyorsunuz. ” ifadelerine ve çeşitli psikolojik tacizlere maruz kaldıklarını ifade ettiler. Gözaltına alınırken ders notlarına ve kitaplarına el konulduğunu belirttiler.