Sincan'da bombalı bıçaklı saldırı



Resmi Şinhua ajansının haberine göre olayda saldırıya uğrayan 4 kişi ve polisin açtığı ateş sonucu 11 saldırgan hayatını kaybetti, 14 kişi de yaraladı. Saldırının Şaçı kasabasında meydana geldiği belirtiliyor.

Yerel resmi haber portalı Tienşan ise bir grubun dün yerel saatle 13:30 sıralarında Şaçı kasabasında lokanta ve büfelerin yoğun olduğu pazar yerine getirdiği bombaları patlattığını, halka bıçak ve kasaturalarla saldırdığını duyurdu.

Olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken 11 kişinin güvenlik güçlerince vurularak öldürüldüğü belirtildi.