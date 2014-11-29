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Dünya
Deutsche Welle

Sincan'da bombalı bıçaklı saldırı

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde düzenlenen bıçaklı ve bombalı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti.

29 Kasım 2014 17:18


Resmi Şinhua ajansının haberine göre olayda saldırıya uğrayan 4 kişi ve polisin açtığı ateş sonucu 11 saldırgan hayatını kaybetti, 14 kişi de yaraladı. Saldırının Şaçı kasabasında meydana geldiği belirtiliyor.

Yerel resmi haber portalı Tienşan ise bir grubun dün yerel saatle 13:30 sıralarında Şaçı kasabasında lokanta ve büfelerin yoğun olduğu pazar yerine getirdiği bombaları patlattığını, halka bıçak ve kasaturalarla saldırdığını duyurdu.

Olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken 11 kişinin güvenlik güçlerince vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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