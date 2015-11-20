Sincan'da 28 kişi öldürüldü



Çin'in batısındaki bir kömür madenine silahlı saldırıda bulundukları öne sürülen 28 kişi güvenlik güçlerince öldürüldü.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi valiliğince yapılan açıklamada öldürülenlerin yurt dışından yönlendirilen teröristler oldukları belirtildi.

Madene yapılan silahlı baskın ilk kez resmi makamlarca teyit edilmiş oldu. Valiliğin ‘Xinjiang Daily' gazetesinde yayınlanan bildirisinde 18 Eylül'deki maden baskınında beşi polis olmak üzere 16 kişinin öldürüldüğüne yer verildi.

'Öldürülenler arasında kadın ve çocuklar var'

ABD'den yayın yapan Hür Asya Radyosu çarşamba günkü yayınında güvenlik güçlerinin baskınında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 17 kişinin öldürüldüğünü haber vermişti.

Uygur Özerk Bölgesi yıllardır Uygurlarla Çinliler arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

Çin yönetimi huzursuzluktan radikal Müslümanların sorumlu olduğunu iddia ederken insan hakkı örgütleri Pekin'in şimdiye kadar bu iddiayı doğrulayacak kanıt göstermediğine dikkat çekiyor.

İnsan hakkı savunucuları Uygurlar üzerindeki dini ve kültürel baskının huzursuzlukların kaynağı olduğunu öne sürüyorlar.