Şincan'da 1000 kişi buharlaştı

Merkezi New York’ta bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch-HRW), Uygurların yaşadığı Çin’in Şincan Özerk Bölgesi’nde geçen yaz çıkan ve 197 kişinin ölümüyle sonuçlanan etnik olaylarda, gözaltına alınan 1000 kişiden hâlâ haber alınamadığına dikkat çekerek, yetkililerin bunlar hakkında somut ve doyurucu açıklama yapmasını istedi.



Kaybolan bu kişilerin Şincan’ın başkenti Urumçi’de polis tarafından gözaltına alındığını kaydeden HRW, aralarında çocukların da bulunduğu 43 kişiyle ilgili belgeleri de açıkladı. HRW, bu kişilerin ailelerinin yetkililere defalarca müracaat etmesine rağmen herhangi bir bilgi edinemediklerini belirtti.



Buzdağının görünen kısmı



HRW’nin Asya Direktörü Brad Adams, “Belgelerini ortaya çıkardığımız kayıp vakaları buzdağının görünen kısmı. Çinli yetkililer yasalara saygılı olduklarını ileri sürüyor. Fakat evlerinden alınan ya da sokaktan toplanan insanların yok olması bu iddiayı inandırıcı kılmıyor” dedi.

Brad Adams, bu kayıpların dünyayı yöneten ülkeler arasında yer almak isteyen Çin’e yakışmadığını ifade ederek, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası toplumu, Şincan’da kaybolan kişilerin başına ne geldiği konusunda açık yanıt vermesi için Çin’e baskı yapmaya çağırdı.