Sincan'a nakledilen çocuklara 'Aralık 2012'de suç işledi cezası' verildi!

Tacizle gündeme gelen Pozantı Cezaevi'nden Sincan'a nakledilen çocukların ailelerine, henüz işlenmemiş suçtan dolayı para cezası kesildi.

İdris Emen'in Radikal'de yer alan heberine göre, 'Cinsel taciz' olayıyla gündeme gelen Pozantı Cezaevi’nden Ankara Sincan Cezaevi’ne nakledilen çocukların ve ailelerin çilesi bitmiyor. Çocukların katıldıkları eylemlerde kamu malına zarar verdikleri gerekçesiyle 47 aileye bir yılda yaklaşık 500 bin lira para cezası kesildi. Ancak ceza bununla sınırlı kalmadı. Ailelere bir de “çocukların henüz işlemediği” suçtan dolayı ceza verildi. Mersin Valiliği’nce iki çocuğun ailesine gönderilen yazıda “Aralık 2012 tarihindeki eylem” nedeniyle 5 bin 180 lira para cezası kesildiği bildirildi. Bir başka çocuğun ailesine ise, çocuklarının cezaevinde bulunduğu sırada gerçekleştiği söylenen suç nedeniyle ceza verildi. Valilik, henüz olmamış eyleme neden ceza kesildiğine ilgili olarak, “Yanlışlık olmuş” yanıtını verdi.

Valilik tarafından M.B. ile S.E.’nin ailelerine yollanan tebligatta ileri bir tarihte meydana geldiği iddia edilen olaylarda kamu malına zarar verdikleri gerekçe gösterilerek para cezası kesildi. M.B.’nin ve S.E.’nin ailelerine gönderilen tebligatta, “15 Aralık 2012 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü’nün 33 A 0852 ve 33 A 0903 plaka sayılı Otokar marka zırhlı araçlarına 2 bin 590 liralık zararına sebep olduğunuzdan dolayı Hazineye 2 bin 590 liralık borcunuz bulunmaktadır” ifadesi yer aldı.

İHD: Bu nasıl olur?

A.G.’nin ailesine yollanan tebligatlarda ise 1 Kasım 2011 tarihi ile 22 Aralık 2011 tarihinde meydana gelen olaylarda kamu malına zarar vermekten toplam 5 bin 210 lira para cezası kesildiği yazıldı. Ancak ailelerin avukatı Tugay Bek, söz konusu tarihlerde A.G.’nin Pozantı Cezaevi’nde tutuklu bulunduğunu, 12 Nisan 2012 tarihinde ise serbest bırakıldığını söyledi.

Kendilerine para cezası kesilen aileler İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şubesi’ne başvurdu. Mersin İHD Başkanı Ali Tanrıverdi kesilen para cezalarıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Sadece mayıs ayı içerisinde 17 aile bize başvuruda bulundu. Daha bize başvuruda bulunamayan birçok aile var. Çocuklar cezaevindeyken Mersin’de birtakım olaylar oluyor. Mahkemede çocukların o eylemlere katıldığı ve devlet malına zarar verdiği iddia ediliyor. Oysa eylemin olduğu tarihlerde çocuklar cezaevinde tutuklu bulunuyor. Tutuklu olan çocuklar nasıl o eyleme katılacak?”

Aileler ise, çocuklarının Sincan’a nakledilmesinden sonra yaşadıkları sıkıntı daha çözülmeden yeni bir sorunla karşılaştıklarını belirtti.ler Aileler, para cezalarının gelmesine bir hayli tepkililer. Dört ayrı davada kamu malına zarar vermekten dolayı kendisine 32 bin lira para cezası kesilen L.A.’nın babası Mehmet Emin Aydemir, “7 çocuğum var, 3 tanesi okuyor. Üstelik bir bacağım sakat. İşsizim çalışamıyorum ve kirada oturuyorum. Bu parayı nasıl ödeyeceğim? Bize yollanan tebligatta parayı ödemediğimiz takdirde evimize haciz geleceği yazıyor. Neyimiz var ki el koyacaklar? Devlet beni ve oğlumu assa bile bu parayı ödeyemeyiz” dedi.

Valilik: Bir yanlışlık olmuş

Mersin Vali Yardımcısı Turgut Serimer ise olayla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “15.12.2012 tarihinde olduğu iddia edilen olaylarda bir yazım hatası olmuş. Cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada olaylara karıştığı iddia edilen kişiler de bir hata olmuşsa aileleri itirazda bulunsun biz de hatayı düzeltiriz.”