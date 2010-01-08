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Sincan Hakimi’ne RTÜK’ten izin çıkmadı

Sincan 1. ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz'ın RTÜK hakkındaki soruşturma istemi, savcılıktan geri döndü.

08 Ocak 2010 02:00

T24- Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz'ın RTÜK üyeleri hakkında "görevi ihmal ve kötüye kullanmak" iddiasıyla soruşturma açılması talebi Başbakanlık’tan döndü.

Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz, kendisi hakkında Adalet Bakanlığı’nca yürütülen soruşturmada "gizlilik" kararları bulunmasına rağmen bazı basın yayın organlarında gizli belgelerin yayınlandığını belirterek Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Dilekçede, RTÜK’ün, mahkeme kararlarına rağmen yayın yapan kuruluşlarla ilgili herhangi bir işlem yapmadığı vurgulandı. Sincan savcılığı Başbakanlık’tan RTÜK Başkanı ve üyeleri ile ilgili soruşturma izni istedi. Ancak Başbakanlık savcılığa soruşturma izni vermedi.

Hakim Kaçmaz'ın başbakanlığın kararının kaldırılması için Danıştay’da dava açacağı öğrenildi.

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