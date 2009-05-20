Sincan hakimi: Yasaya göre karar verdim

Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz, Çankaya Köşkü’nün açıklamasını eleştirdi ve “CMK’ya göre Cumhurbaşkanına şüpheli” denildiğini açıkladı



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün dokunulmazlığının bulunmadığına ve ‘Kayıp Trilyon’ davası nedeniyle yargılanması gerektiğine karar veren Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz, kararıyla ilgili Çankaya Köşkü’nden yapılan açıklamayı eleştirdi.



'Yasada kıyas olmaz'



Milliyet’in sorularını yanıtlayan Kaçmaz, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı seçilmeden önce işlendiği iddia olunan bir suç sözkonusu. Bu nedenle yargılama gerekir. Televizyonlarda bazı hukukçuların söylediği gibi kıyas yoluyla cumhurbaşkanının dokunulmazlığının olduğunu söylemek de mümkün değil. Ceza hukukunda kanunilik esastır. Kanunda ya vardır ya yoktur. Kanunda yazılı olmayan bir şey kıyas yoluyla var kabul edilemez.”



Kaçmaz, “şüpheli” kavramı konusunda da “Cumhurbaşkanlığı’ndaki görevliler, CMK’nın 2. maddesini açıp okusunlar. Şüpheli sıfatı, soruşturmanın başladığı andan itibaren kullanılmaya başlanır. Suç şüphesi altındaki kişiye şüpheli denilir. Cumhurbaşkanı da başbakan da genelkurmay başkanı da olsa aynı sıfat kullanılır. Hukuk danışmanlarına da tavsiyem, CMK’yı okumaları” dedi.



'Mahkeme kararı geçerli'



Kaçmaz, Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasında, cumhurbaşkanlarının vatana ihanet suçu dışında bir suçtan yargılanamayacaklarının belirtilmesi için de “Basın savcıları bu açıklamada ‘yargıya müdahale var mı?’ baksınlar. Benim konum değil. Ben kararımı verdim. Mahkeme kararları geçerlidir” diye konuştu.



Benim de cumhurbaşkanım



Yargıçların kötü niyetli olamayacaklarını vurgulayan Kaçmaz, şunları söyledi: Cumhurbaşkanımızla ilgili bir tartışma değil bu. Ben de Cumhurbaşkanımızı her vatandaş gibi seviyorum. Benim de Cumhurbaşkanım. Saygımız da sonsuzdur kendilerine.



'Hiçbir hakim kötü niyetli olamaz'



Hiçbir hákim kötü niyetli olamaz. Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) 2’nci Maddesi’nin (a) bendinde şüphelinin tanımı yapılıyor. Şüpheli sıfatı, kişi ayrımı yapılmaksızın uygulanır. Şu Cumhurbaşkanıdır, o başbakandır, o mühendistir, o milletvekilidir ayrımını yapamayız. CMK’de Sayın Cumhurbaşkanı için özel bir düzenleme yapılırsa bundan sonra şüpheli olarak değil, ’Sayın Cumhurbaşkanı’ diye yazarız. Ama biz kafamıza göre yapamayız.



Hákimler, kanunları uygular, kanunlarımız ne diyorsa biz ona uymakla mükellefiz.



Bazı basın organları kararın Kürt açılımına denk getirilmesinin maksatlı olduğunu yazmışlar. Ben geçen hafta cuma günü kararımı vermişim. Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Kürt açılımı var mıydı? Bunun yayınlanması kötü niyetli olabilir. Verdiğim kararı basın bu şekilde ortaya koyuyorsa hatayı kendilerinde aramalıdır. Hakimler kararlarıyla konuşur.

Kararı, seçimlerden önce yazacaktım; ama seçimlerde malzeme olarak kullanılır, art niyet aranır diye seçimlerin bitmesini bekledim. Buna rağmen yine zamanlama nedeniyle eleştirildim, ne zaman yazacaktım?"



Kaçmaz, daha önce de Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Öcalan’a ’Sayın’ dediği için hakkında verilen takipsizlik kararını, Ermenilerden özür dileme kampanyası düzenleyen bir grup aydın hakkında verilen takipsizlik kararı ile YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun kendisine ve derneğe ait telefonların dinlenip dinlenmediği yönünde yaptığı başvuruya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği takipsizlik kararlarını, soruşturma yapılması talebiyle kaldırmıştı. Kaçmaz, telefonların dinlenmesini önlemek için de bir süre önce odasına Jammer koydurmuştu.