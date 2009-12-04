Sincan hakimi: MİT soruşturulsun

T24- Sincan Hâkimi Osman Kaçmaz'ın "yargı görevini etkilemeye teşebbüs ve "yargıyı baskı altına alma" iddiasıyla, MİT Müsteşarı hakkında soruşturma istemesinin ardından konuyla ilgili olarak MİT Müsteşarlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Sincan Hâkimi Kaçmaz'ın daveti üzerine bir "nezaket ziyareti" olduğu ifade edilen açıklamada, buluşmanın basına yansıdığı şekilde olmadığı vurgulandı. Müsteşarlık açıklamasının hemen ardından Sincan Hâkimi Kaçmaz, MİT'in gerçekleri yansıtmadığını söyledi.



Kaçmaz'dan MİT'e soruşturma talebi

Telekulak iddialarıyla ilgili olarak Telekominakasyon İleteşim Başkanlığı ikince kez arama yapılmış, aramalarda bazı MİT yetkililerinin çeşitli girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.

MİT’le ilgili soruşturmaya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan karar verecek.

Kaçmaz, soruşturmaya izin çıkmaması durumunda karara Danıştay'da itiraz edebilecek.



MİT Müsteşarlığı'ndan, Sincan Hâkimi Kaçmaz'ın MİT hakkında soruşturma istemesi ardından yazılı bir açıklama gerçekleştirildi.Açıklamada "Ziyaretin bir nezaket ziyareti ve Sincan Hâkimi Kaçmaz'ın talebi" üzerine gerçekleştirildiği ifade edilirken, bu açıklamanın hemen konuyla ilgili bir başka açıklamada Sincan Hâkimi Kaçmaz'dan geldi. Kaçmaz, MİT'in ifadelerinin gerçekleri yansıtmadığı ve ziyaretin kendi talebi üzerine olmadığını söyledi.MİT Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamanın tam metni şöyle:''Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) görüşme kayıtlarının tümünün kopyalanması kararı akabinde, suç duyurusuna konu Müsteşarlık yazısı ile 2937 sayılı Kanun'da yer alan görev ve yetkilerimiz çerçevesinde elde edilen bilgi/belgelerin gizliliğinin ve güvenilirliğinin en üst seviyede korunması, istihbaratı oluşturma ve istihbarata karşı koyma görevinin akamete uğramadan süregelmesinin ulusal güvenliğimiz açısından önem ve gerekliliğinin her türlü mülahazanın üzerinde olduğu hususu 14.11.2009 tarihinde ilgili/sorumlu kurum ve kuruluşlarla paylaşılmıştır.Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz'ın daveti üzerine 16 Kasım 2009 tarihinde Ankara Bölge ünitemizce anılan ile gerçekleştirilen görüşme bir nezaket ziyareti ölçüsündedir.Söz konusu görüşmenin basına yansıdığı şekliyle konu ile doğrudan bağlantısı bulunmamaktadır.Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, gerek sorumluluk anlayışı gerekse görevlerini belirleyen yasalar ile 82 yıllık kurum kültürü çerçevesinde hukukun üstünlüğünün tartışılmazlığını yakinen bilmekte ve buna uymaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''Hakim Kaçmaz, Sincan Cumhuriyet Başsavcığı’na sunduğu dilekçede MİT Müsteşarı Emre Taner hakkında “yargı görevini yapanı etkilemeye teşebüs”, “yargıyı baskı altına alma” iddiasıyla soruşturma açılmasını istemişti.